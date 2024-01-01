За жовтень росія випустила по Україні 2023 ударні дрони

За жовтень росія випустила по Україні 2023 ударні дрони
У жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомив Генштаб.

Із цієї кількості 1185 безпілотників знищили та знешкодили українські захисники, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Загалом із початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави", – наголосили у Генштабі і додали, що зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо.

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Теги: Україна, росія, війна
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