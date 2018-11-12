У Луцьку маршрутка збила дитину, яка раптово вибігла на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Вчора, 31 жовтня, о 08:10 зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги у місті Луцьк.
Відео ДТП оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.
За даними відеоспостереження системи "Безпечне місто Луцьк", водій маршрутного таксі №1 збив дитину, яка раптово вибігла на регульований пішохідний перехід попри заборонений сигнал світлофора.
На щастя, дитина отримала лише незначні травми.
"Однак цей інцидент підкреслює важливість пильності як для батьків, так і для водіїв. Недбалість дорослих може мати трагічні наслідки.
Шановні батьки! Життя дитини – це найвища цінність! Звертаємося до вас: щоб не допустити лиха на дорозі, вчіть з дітьми правила переходу проїздної частини та власним прикладом показуйте дотримання цих правил", - наголошують у муніципальній варті.
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Відео ДТП оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.
За даними відеоспостереження системи "Безпечне місто Луцьк", водій маршрутного таксі №1 збив дитину, яка раптово вибігла на регульований пішохідний перехід попри заборонений сигнал світлофора.
На щастя, дитина отримала лише незначні травми.
"Однак цей інцидент підкреслює важливість пильності як для батьків, так і для водіїв. Недбалість дорослих може мати трагічні наслідки.
Шановні батьки! Життя дитини – це найвища цінність! Звертаємося до вас: щоб не допустити лиха на дорозі, вчіть з дітьми правила переходу проїздної частини та власним прикладом показуйте дотримання цих правил", - наголошують у муніципальній варті.
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