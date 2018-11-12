У Луцьку маршрутка збила дитину, яка раптово вибігла на дорогу. ВІДЕО

У Луцьку маршрутка збила дитину, яка раптово вибігла на дорогу. ВІДЕО
Вчора, 31 жовтня, о 08:10 зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги у місті Луцьк.

Відео ДТП оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.

За даними відеоспостереження системи "Безпечне місто Луцьк", водій маршрутного таксі №1 збив дитину, яка раптово вибігла на регульований пішохідний перехід попри заборонений сигнал світлофора.

На щастя, дитина отримала лише незначні травми.

"Однак цей інцидент підкреслює важливість пильності як для батьків, так і для водіїв. Недбалість дорослих може мати трагічні наслідки.
Шановні батьки! Життя дитини – це найвища цінність! Звертаємося до вас: щоб не допустити лиха на дорозі, вчіть з дітьми правила переходу проїздної частини та власним прикладом показуйте дотримання цих правил", - наголошують у муніципальній варті.


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Теги: Луцьк, маршрутка, дитина
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