У Луцьку маршрутка збила дитину, яка раптово вибігла на дорогу. ВІДЕО

Вчора, 31 жовтня, о 08:10 зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги у місті Луцьк.Відео ДТП оприлюднив департамент муніципальної варти Луцька.За даними відеоспостереження системи "Безпечне місто Луцьк", водій маршрутного таксі №1 збив дитину, яка раптово вибігла на регульований пішохідний перехід попри заборонений сигнал світлофора.На щастя, дитина отримала лише незначні травми."Однак цей інцидент підкреслює важливість пильності як для батьків, так і для водіїв. Недбалість дорослих може мати трагічні наслідки.Шановні батьки! Життя дитини – це найвища цінність! Звертаємося до вас: щоб не допустити лиха на дорозі, вчіть з дітьми правила переходу проїздної частини та власним прикладом показуйте дотримання цих правил", - наголошують у муніципальній варті.