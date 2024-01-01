На Волині продовжує дорожчати картопля





Про це пише



Фермери та продавці пояснюють, що цей рік був непростим для вирощування картоплі через несприятливі погодні умови — посуху. Це вплинуло на якість та обсяги врожаю, через що на ринок надійшло менше продукції, ніж зазвичай. Скорочення обсягу картоплі на ринку автоматично призвело до її здорожчання.



Ще один фактор — зростання витрат на транспортування та зберігання картоплі. Енергоносії, що використовуються для транспортування, також дорожчають, впливаючи на загальну вартість продукту для кінцевого споживача. Усе це, разом з інфляційними процесами, що знижують купівельну спроможність гривні, створює додатковий тиск на ціни.



Рожищан цей стрибок цін не може не турбувати, оскільки картопля традиційно залишається одним із основних продуктів у раціоні. Дехто з місцевих жителів починає замислюватися над створенням більших запасів картоплі на зиму, щоб застрахувати себе від подальшого підвищення цін. Водночас, у місцевих магазинах і на базарі з’являється все більше покупців, які цікавляться альтернативними продуктами або вибирають картоплю нижчої якості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку міста Рожище, що на Волині, ціни на основний продукт українців — картоплю — стрімко підвищилися. Ще місяць тому за кілограм картоплі мешканці міста віддавали 18-20 гривень, однак наприкінці жовтня її вартість сягнула позначки 25 гривень.Про це пише ВСН Фермери та продавці пояснюють, що цей рік був непростим для вирощування картоплі через несприятливі погодні умови — посуху. Це вплинуло на якість та обсяги врожаю, через що на ринок надійшло менше продукції, ніж зазвичай. Скорочення обсягу картоплі на ринку автоматично призвело до її здорожчання.Ще один фактор — зростання витрат на транспортування та зберігання картоплі. Енергоносії, що використовуються для транспортування, також дорожчають, впливаючи на загальну вартість продукту для кінцевого споживача. Усе це, разом з інфляційними процесами, що знижують купівельну спроможність гривні, створює додатковий тиск на ціни.Рожищан цей стрибок цін не може не турбувати, оскільки картопля традиційно залишається одним із основних продуктів у раціоні. Дехто з місцевих жителів починає замислюватися над створенням більших запасів картоплі на зиму, щоб застрахувати себе від подальшого підвищення цін. Водночас, у місцевих магазинах і на базарі з’являється все більше покупців, які цікавляться альтернативними продуктами або вибирають картоплю нижчої якості.

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