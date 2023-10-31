Субсидія на зиму, виплати для ВПО, тарифи ЖКГ: що зміниться в Україні з 1 листопада





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Тарифи на ЖКГ у листопаді 2024 року



У період воєнного стану в Україні діє мораторій на окремі комунальні тарифи. Зокрема, заборонено піднімати тариф на опалення, воду та газ. Тариф інших послуг може підвищуватися, але в листопаді вони для більшості залишаться незмінними:



тариф на світло - буде, як і раніше, 4,32 грн/кВт-год, а ті українці, у кого електричне опалення зможуть до 30 квітня наступного року платити 2,64 грн/кВт-год за умови, що споживатимуть до 2000 кВт/місяць;



тариф на газ - для користувачів "Нафтогаз" становить 7,96 грн/куб.м, в інших постачальників вартість за 1 кубометр газу може бути іншою;



тариф на воду - у великих містах його встановлює Національна комісія (НКРЕКП), і цей тариф залишається колишнім, але в невеликих містах тариф на вартість води регулює місцева влада, тому він може змінюватися;



тариф на опалення - як уже говорили, не може змінюватися, поки триває воєнний стан, і ще півроку потому.



Щоправда, з настанням опалювального сезону оплата за опалення становитиме левову частку всіх комунальних послуг. Але деякі категорії українців можуть отримати субсидію на його оплату.



Субсидія на опалення 2024-2025



З 1 жовтня ПФУ, у зв'язку з настанням опалювального сезону, проводить перерахунок субсидій українцям, які отримують її. Перерахунок відбувається автоматично, звертатися до ПФУ не потрібно. Ті, хто хоче отримати субсидію, мають звернутися із заявою до ПФУ, ЦНАПу або подати її через вебпортал "Дія".



Субсидію отримають і ті, хто опалює будинок вугіллям і дровами, для цього її потрібно оформити за тим самим принципом, що й субсидію на комуналку. Субсидія, яка була оформлена раніше, продовжується автоматично.



Виплати ВПО в листопаді



Внутрішньо-переміщені особи в Україні (ВПО) зможуть отримувати грошову допомогу від держави - до лютого наступного року. Йдеться насамперед про найбільш вразливі категорії ВПО:



пенсіонери, у яких соцвиплати менші за 9 444 грн;



ті, хто має інвалідність 1 і 2 групи, діти з інвалідністю, які ще не досягли 18-ти, діти, які тяжкохворі;



діти-сироти та діти до 23 років, які не мають батьківського піклування, прийомні батьки та батьки-вихователі.



На дітей і тих, хто має інвалідність, передбачено допомогу в 3 тис. грн, для всіх інших - 2 тис. грн.



Нагадаємо, що зараз пенсіонери, які відносяться до ВПО і отримують додаткову допомогу від держави, але перебували на обліку до 24 лютого 2022 року (повномасштабного вторгнення РФ), повинні проходити кожні півроку ідентифікацію в Пенсійному фонді - щоб фонд переконався, що виплати пенсіонерам йдуть тим, кому вони призначені. Раніше УНІАН розповідав, як проводять ідентифікацію пенсіонерів в Україні та як її пройти без візиту до ПФУ.



Воєнний стан і мобілізація в листопаді 2024 року



Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року. Мобілізують усіх військовозобов'язаних українців, які не мають бронювання та відстрочки. З нововведень - призов чоловіків від 50 років здійснюватиметься тільки за наказом Генштабу. Раніше ми детально розповідали, як відбуватиметься мобілізація в Україні в листопаді та кого призвуть до армії.



Зміни в ПДР з 1 листопада



З 1 листопада 2024 року на водіїв чекають зміни в ПДР України, а саме в містах можна буде рухатися зі швидкістю не більше 50 км/год. Цього правила повинні будуть дотримуватися протягом зимового періоду, коли дороги через погодні умови стають більш небезпечними для їзди.



Також замінять дорожні знаки на тих ділянках доріг у містах, де можна було рухатися з більшою швидкістю.



Заміна 50 грн і 200 грн старого зразка



З 1 листопада Національний банк України починає вилучати з обігу банкоти старого зразка в 50 і 200 грн (йдеться про випуски 2003-2007 років). Замінять їх новішими - випуску 2014 року і вище. Але спеціально йти міняти гроші не потрібно - банкнотою старого зразка можна буде розраховуватися, як і раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У листопаді 2024 року на українців чекає низка змін. Зокрема, вже увімкнуть опалення, тому зросте загальна вартість комунальних послуг, але деякі категорії громадян зможуть скористатися субсидією на опалення. Також ще на 90 днів продовжено воєнний стан і мобілізацію в Україні. Якими будуть тарифи на комуналку, що змінюється в ПДР з 1 числа і які купюри вилучатимуть з обігу - розповідаємо нижче.Про це пише УНІАН У період воєнного стану в Україні діє мораторій на окремі комунальні тарифи. Зокрема, заборонено піднімати тариф на опалення, воду та газ. Тариф інших послуг може підвищуватися, але в листопаді вони для більшості залишаться незмінними:тариф на світло - буде, як і раніше, 4,32 грн/кВт-год, а ті українці, у кого електричне опалення зможуть до 30 квітня наступного року платити 2,64 грн/кВт-год за умови, що споживатимуть до 2000 кВт/місяць;тариф на газ - для користувачів "Нафтогаз" становить 7,96 грн/куб.м, в інших постачальників вартість за 1 кубометр газу може бути іншою;тариф на воду - у великих містах його встановлює Національна комісія (НКРЕКП), і цей тариф залишається колишнім, але в невеликих містах тариф на вартість води регулює місцева влада, тому він може змінюватися;тариф на опалення - як уже говорили, не може змінюватися, поки триває воєнний стан, і ще півроку потому.Щоправда, з настанням опалювального сезону оплата за опалення становитиме левову частку всіх комунальних послуг. Але деякі категорії українців можуть отримати субсидію на його оплату.З 1 жовтня ПФУ, у зв'язку з настанням опалювального сезону, проводить перерахунок субсидій українцям, які отримують її. Перерахунок відбувається автоматично, звертатися до ПФУ не потрібно. Ті, хто хоче отримати субсидію, мають звернутися із заявою до ПФУ, ЦНАПу або подати її через вебпортал "Дія".Субсидію отримають і ті, хто опалює будинок вугіллям і дровами, для цього її потрібно оформити за тим самим принципом, що й субсидію на комуналку. Субсидія, яка була оформлена раніше, продовжується автоматично.Внутрішньо-переміщені особи в Україні (ВПО) зможуть отримувати грошову допомогу від держави - до лютого наступного року. Йдеться насамперед про найбільш вразливі категорії ВПО:пенсіонери, у яких соцвиплати менші за 9 444 грн;ті, хто має інвалідність 1 і 2 групи, діти з інвалідністю, які ще не досягли 18-ти, діти, які тяжкохворі;діти-сироти та діти до 23 років, які не мають батьківського піклування, прийомні батьки та батьки-вихователі.На дітей і тих, хто має інвалідність, передбачено допомогу в 3 тис. грн, для всіх інших - 2 тис. грн.Нагадаємо, що зараз пенсіонери, які відносяться до ВПО і отримують додаткову допомогу від держави, але перебували на обліку до 24 лютого 2022 року (повномасштабного вторгнення РФ), повинні проходити кожні півроку ідентифікацію в Пенсійному фонді - щоб фонд переконався, що виплати пенсіонерам йдуть тим, кому вони призначені. Раніше УНІАН розповідав, як проводять ідентифікацію пенсіонерів в Україні та як її пройти без візиту до ПФУ.Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року. Мобілізують усіх військовозобов'язаних українців, які не мають бронювання та відстрочки. З нововведень - призов чоловіків від 50 років здійснюватиметься тільки за наказом Генштабу. Раніше ми детально розповідали, як відбуватиметься мобілізація в Україні в листопаді та кого призвуть до армії.З 1 листопада 2024 року на водіїв чекають зміни в ПДР України, а саме в містах можна буде рухатися зі швидкістю не більше 50 км/год. Цього правила повинні будуть дотримуватися протягом зимового періоду, коли дороги через погодні умови стають більш небезпечними для їзди.Також замінять дорожні знаки на тих ділянках доріг у містах, де можна було рухатися з більшою швидкістю.З 1 листопада Національний банк України починає вилучати з обігу банкоти старого зразка в 50 і 200 грн (йдеться про випуски 2003-2007 років). Замінять їх новішими - випуску 2014 року і вище. Але спеціально йти міняти гроші не потрібно - банкнотою старого зразка можна буде розраховуватися, як і раніше.

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