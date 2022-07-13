На луцьких ринках почався сезон мандаринів та хурми: які ціни
Сьогодні, 22:42
На ринках у Луцьку вже пройшов сезон огірків та помідорів. Зараз починається сезон цитрусових, яблук, груш та хурми.
Які ціни на луцьких ринках – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».
На ринку – сезон мандаринів
Продавчині на місцевих ринках кажуть, що зараз тільки починається сезон мандаринів. Везуть їх до Луцька з Південної Африки – такі мандарини солодкі. А ті, що привезені з Італії – кисліші. Ціна на мандарини – 150 грн за кілограм.
Скільки коштує хурма на базарі
Хурму на ринок привозять з Азербайджану. Вартість – 230 грн за кілограм.
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Які ціни на луцьких ринках – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».
На ринку – сезон мандаринів
Продавчині на місцевих ринках кажуть, що зараз тільки починається сезон мандаринів. Везуть їх до Луцька з Південної Африки – такі мандарини солодкі. А ті, що привезені з Італії – кисліші. Ціна на мандарини – 150 грн за кілограм.
Скільки коштує хурма на базарі
Хурму на ринок привозять з Азербайджану. Вартість – 230 грн за кілограм.
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