На луцьких ринках почався сезон мандаринів та хурми: які ціни

На луцьких ринках почався сезон мандаринів та хурми: які ціни
На ринках у Луцьку вже пройшов сезон огірків та помідорів. Зараз починається сезон цитрусових, яблук, груш та хурми.

Які ціни на луцьких ринках – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».

На ринку – сезон мандаринів

Продавчині на місцевих ринках кажуть, що зараз тільки починається сезон мандаринів. Везуть їх до Луцька з Південної Африки – такі мандарини солодкі. А ті, що привезені з Італії – кисліші. Ціна на мандарини – 150 грн за кілограм.

Скільки коштує хурма на базарі

Хурму на ринок привозять з Азербайджану. Вартість – 230 грн за кілограм.

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Теги: фрукти, ціни
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