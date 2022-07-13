На луцьких ринках почався сезон мандаринів та хурми: які ціни





Які ціни на луцьких ринках – дізнавались журналісти телеканалу



На ринку – сезон мандаринів



Продавчині на місцевих ринках кажуть, що зараз тільки починається сезон мандаринів. Везуть їх до Луцька з Південної Африки – такі мандарини солодкі. А ті, що привезені з Італії – кисліші. Ціна на мандарини – 150 грн за кілограм.



Скільки коштує хурма на базарі



Хурму на ринок привозять з Азербайджану. Вартість – 230 грн за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках у Луцьку вже пройшов сезон огірків та помідорів. Зараз починається сезон цитрусових, яблук, груш та хурми.Які ціни на луцьких ринках – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV» На ринку – сезон мандаринівПродавчині на місцевих ринках кажуть, що зараз тільки починається сезон мандаринів. Везуть їх до Луцька з Південної Африки – такі мандарини солодкі. А ті, що привезені з Італії – кисліші. Ціна на мандарини – 150 грн за кілограм.Скільки коштує хурма на базаріХурму на ринок привозять з Азербайджану. Вартість – 230 грн за кілограм.

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