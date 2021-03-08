Чи буде скасовано літній час в Україні: голова ВР зробив прогноз щодо ухваленого закону

Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський зрештою підпише ухвалений парламентом закон про скасування сезонного переведення годинників.



Про це він сказав на брифінгу 31 жовтня,



“Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук.



Спікер Верховної Ради вважає логічним підписати цей документ, яким скасовується літній час, саме тепер, коли уже відбулося переведення стрілок і встановився звичайний поясний час.



За його словами, фахівці стверджують, що економія електроенергії від переходу на літній час “абсолютно несуттєва”.



Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час - стрілки годинників перевели на годину назад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Верховної Радипереконаний, що президентзрештою підпише ухвалений парламентом закон про скасування сезонного переведення годинників.Про це він сказав на брифінгу 31 жовтня, передає “Інтерфакс-Україна”.“Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук.Спікер Верховної Ради вважає логічним підписати цей документ, яким скасовується літній час, саме тепер, коли уже відбулося переведення стрілок і встановився звичайний поясний час.За його словами, фахівці стверджують, що економія електроенергії від переходу на літній час “абсолютно несуттєва”.Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час - стрілки годинників перевели на годину назад.

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