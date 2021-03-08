Чи буде скасовано літній час в Україні: голова ВР зробив прогноз щодо ухваленого закону
Сьогодні, 21:45
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський зрештою підпише ухвалений парламентом закон про скасування сезонного переведення годинників.
Про це він сказав на брифінгу 31 жовтня, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук.
Спікер Верховної Ради вважає логічним підписати цей документ, яким скасовується літній час, саме тепер, коли уже відбулося переведення стрілок і встановився звичайний поясний час.
За його словами, фахівці стверджують, що економія електроенергії від переходу на літній час “абсолютно несуттєва”.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час - стрілки годинників перевели на годину назад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав на брифінгу 31 жовтня, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук.
Спікер Верховної Ради вважає логічним підписати цей документ, яким скасовується літній час, саме тепер, коли уже відбулося переведення стрілок і встановився звичайний поясний час.
За його словами, фахівці стверджують, що економія електроенергії від переходу на літній час “абсолютно несуттєва”.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час - стрілки годинників перевели на годину назад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Геловін 2024: що варто зробити
Сьогодні, 22:04
Чи буде скасовано літній час в Україні: голова ВР зробив прогноз щодо ухваленого закону
Сьогодні, 21:45
Кінець сезону: скільки коштують гриби на волинському ринку
Сьогодні, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Андрій Тихий
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00