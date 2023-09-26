Кінець сезону: скільки коштують гриби на волинському ринку





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Серед найбільш популярних грибів на ринку – опеньки, які вартують 60 гривень за кілограм. Опеньки давно вважаються улюбленими серед місцевих жителів завдяки своєму ніжному смаку та можливості використовувати їх для приготування як солінь, так і гарячих страв. У лісах Волині опеньки ростуть густими групами, що дозволяє грибникам зібрати достатню кількість для продажу.



Одна з продавчинь привезла на ринок цілу торбу опеньок. Розповідає, що збирала їх в районі Клепачева.



Наступний за популярністю гриб на ринку – підосиновик. Його ціна становить 50 гривень за кілограм. Підосиновики мають приємний горіховий присмак і славляться своєю поживністю.



Чищені маслюки та радувки вартують 80 гривень за кілограм. Маслюки дуже цінуються за здатність доповнювати різні страви, особливо тушковані. Радувки, які часто називають різновидом сироїжок, додають яскравого смаку.



Для тих, хто цінує незвичайні види, є зелениці та польські гриби, які коштують по 100 гривень за кілограм. Зелениці мають досить своєрідний смак, який подобається поціновувачам грибних делікатесів. Польські гриби – ще один фаворит серед місцевих жителів, відомий своїм насиченим ароматом і схожістю на білі гриби.



Завершують асортимент королі грибного сезону – білі гриби, що продаються за 250 гривень за кілограм. Їхня ціна виправдана унікальним смаком і текстурою, а також універсальністю в кулінарії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кінець жовтня знаменує завершення грибного сезону в Україні, і в місті Рожище це особливо помітно на місцевому ринку, де представлено великий асортимент свіжих лісових грибів. Тут грибники пропонують покупцям найрізноманітніші види грибів за цінами, що задовольняють як тих, хто шукає бюджетний варіант, так і справжніх гурманів.Про це пише ВСН Серед найбільш популярних грибів на ринку – опеньки, які вартують 60 гривень за кілограм. Опеньки давно вважаються улюбленими серед місцевих жителів завдяки своєму ніжному смаку та можливості використовувати їх для приготування як солінь, так і гарячих страв. У лісах Волині опеньки ростуть густими групами, що дозволяє грибникам зібрати достатню кількість для продажу.Одна з продавчинь привезла на ринок цілу торбу опеньок. Розповідає, що збирала їх в районі Клепачева.Наступний за популярністю гриб на ринку – підосиновик. Його ціна становить 50 гривень за кілограм. Підосиновики мають приємний горіховий присмак і славляться своєю поживністю.Чищені маслюки та радувки вартують 80 гривень за кілограм. Маслюки дуже цінуються за здатність доповнювати різні страви, особливо тушковані. Радувки, які часто називають різновидом сироїжок, додають яскравого смаку.Для тих, хто цінує незвичайні види, є зелениці та польські гриби, які коштують по 100 гривень за кілограм. Зелениці мають досить своєрідний смак, який подобається поціновувачам грибних делікатесів. Польські гриби – ще один фаворит серед місцевих жителів, відомий своїм насиченим ароматом і схожістю на білі гриби.Завершують асортимент королі грибного сезону – білі гриби, що продаються за 250 гривень за кілограм. Їхня ціна виправдана унікальним смаком і текстурою, а також універсальністю в кулінарії.

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