Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16° тепла.
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