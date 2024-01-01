Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 1 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Андрій Тихий
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають роботу, — Зеленський
Сьогодні, 19:11
Росія планує залучити військових з КНДР на Донеччині, — ЦПД
Сьогодні, 18:23
Електронні відстрочки: першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
30 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
29 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
26 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня
25 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув Герой з Волині Андрій Тихий
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають роботу, — Зеленський
Сьогодні, 19:11
 0
Росія планує залучити військових з КНДР на Донеччині, — ЦПД
Сьогодні, 18:23
 0
Електронні відстрочки: першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8