Росія планує залучити військових з КНДР на Донеччині, — ЦПД

Росія планує залучити військових з КНДР на Донеччині, — ЦПД
Військові інженери Північної Кореї вже перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області. Згодом росія планує залучити північнокорейських військових на Донецькому напрямку.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, наразі 3000 військових КНДР перебувають на Курщині. Всього в рф зараз 12 тисяч військових КНДР.

Коваленко каже, що їх будуть залучати в бій у різні підрозділи армії рф під виглядом російських військових, для цього північнокорейським солдатам вже зробили російські документи та форму.

«Вони будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців та бурятів», — заявив Коваленко.

Крім того, деякі військові інженери з КНДР вже присутні на Донеччині.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зазначив, що спочатку росіяни планують залучати військових з КНДР на Курщині для навчання в бойових умовах. Згодом рф також планує використати їх на тимчасово окупованих територіях Донецької області.


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Теги: Росія, Україна, війна
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