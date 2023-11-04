У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають роботу, — Зеленський

Президентзаявив, що в Німеччині щонайменше 300 тисяч українців не працюють і не намагаються працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН буде припинена, вони будуть змушені повернутися.Про це він розповів під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, передає «Укрінформ».За його словами, у Німеччині наразі перебувають понад 1,1 мільйона українців, з них щонайменше 300 тисяч ніде не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися.Зеленський каже, що таких людей багато в усій Європі, і лідери країн хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони «шукають способи, як змусити повернутися до України тих українців, які не працюють».Він відзначив, що значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати й підтримка, які є за кордоном, зникнуть.«Зникнуть не завдяки нам. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їхні суспільства (цих країн — ред.) підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати», — сказав президент.Він також наголосив, що є відсоток українців, які чекають завершення війни, аби повернутися.За даними ООН, станом на жовтень у Європі загалом нараховується 6 191 800 біженців з України. Найбільше українських біженців проживає в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (958 тисяч) та Чехії (357 тисяч), кажуть у ЄС. Крім того, ще 560 200 біженців з України перебували за межами Європи.У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.Раніше більшість опитаних українських біженців у низці держав, зокрема в Німеччині, відповіли, що задоволені умовами проживання в новій країні. Майже половина навіть не проти отримати нове громадянство, а 34% респондентів зізналися, що вже не цікавляться інформацією про Україну.