Електронні відстрочки: першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони

Електронні відстрочки: першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони
Наступного місяця в додатку "Резерв+" будуть доступні електронні відстрочки від мобілізації. Першочергово їх отримають люди з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.

Можливість отримати відстрочку буде доступна у листопаді в наступному оновленні "Резерв+".

Черногоренко зазначила, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Згодом сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

У Міноборони зауважили, що ця функція стала можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств, зокрема Міністерство освіти й науки.

В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн", - наголосила вона.

Заступниця міністра додала, що "Резерв+" розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в цьому додатку.


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Теги: електронні відстрочки
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