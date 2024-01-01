У Луцьку попрощалися з двома захисниками України

У Луцьку попрощалися з двома захисниками України
У кафедральному соборі Святої Трійці 31 жовтня провели в останню дорогу воїнів Юрія Трушика та Олександра Руміна. Жителі Луцької громади загинули від рук російських агресорів в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Трушик Юрій Петрович (02.06.1972 року народження) загинув 26 жовтня в районі населеного пункту Торецьк.

Румін Олександр Юрійович (12.10.1983 року народження) загинув 28 жовтня в районі населеного пункту Новолюбівка.

До спільної молитви за упокій душ спочилих Героїв разом із рідними, близькими та бойовими побратимами долучилися і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко й заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.

Поховали захисників України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з двома захисниками України
У Луцьку попрощалися з двома захисниками України
У Луцьку попрощалися з двома захисниками України
У Луцьку попрощалися з двома захисниками України



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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