Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн: посадовця міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості
Сьогодні, 15:39
Першому заступнику голови однієї з міських рад повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець місцевого самоврядування, голова комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів та території міської громади, у квітні 2023 року, не встановивши, в чиїй власності перебуває земельна ділянка, допустив незаконну порубку деревини різних порід на ділянці смуги відведення автомобільної дороги на відрізку між селом Зелене та Берестечком.
Це призвело до завдання державі, в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, збитків на суму майже 3,9 мільйона гривень.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець місцевого самоврядування, голова комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів та території міської громади, у квітні 2023 року, не встановивши, в чиїй власності перебуває земельна ділянка, допустив незаконну порубку деревини різних порід на ділянці смуги відведення автомобільної дороги на відрізку між селом Зелене та Берестечком.
Це призвело до завдання державі, в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, збитків на суму майже 3,9 мільйона гривень.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.
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