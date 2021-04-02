Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн: посадовця міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості

Першому заступнику голови однієї з міських рад повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, посадовець місцевого самоврядування, голова комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів та території міської громади, у квітні 2023 року, не встановивши, в чиїй власності перебуває земельна ділянка, допустив незаконну порубку деревини різних порід на ділянці смуги відведення автомобільної дороги на відрізку між селом Зелене та Берестечком.Це призвело до завдання державі, в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, збитків на суму майже 3,9 мільйона гривень.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.