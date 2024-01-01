У Луцьку та на Волині прогнозують сильні пориви вітру
Сьогодні, 16:42
1 і 2 листопада у Луцьку та в області спостерігатимуть сильні пориви вітру. які місцями сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
Про це 31 жовтня попередили у Волинському гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності, пише Суспільне.
За даними синоптиків, пориви північно-західного вітру будуть вранці та вдень.
1 листопада в обласному центрі 1 листопада прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачають. Температура вночі сягатиме 7-9° тепла, вдень — 13-15° тепла.
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Про це 31 жовтня попередили у Волинському гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності, пише Суспільне.
За даними синоптиків, пориви північно-західного вітру будуть вранці та вдень.
1 листопада в обласному центрі 1 листопада прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачають. Температура вночі сягатиме 7-9° тепла, вдень — 13-15° тепла.
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