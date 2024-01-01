На Волині легковик зіткнувся з потягом: є постраждалі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



31 жовтня о 12:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилася у с. Ромашківка Цуманської громади Луцького району. На залізничному переїзді внаслідок зіткнення легковика з вантажним потягом постраждали троє людей.



Ще до приїзду рятувальників очевидці вивільнили з деформованого автомобіля жінку й передали медикам.



Працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк, чергова варта 6 ДПРЧ м. Ківерці надали допомогу медикам у транспортуванні до карети «швидкої» потерпілих — чоловіка й 12-річної дівчинки.



Обставини події з'ясовують. Потерпілі госпіталізовані.



За інформацією Рівненської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» — затримки поїздів у русі немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині внаслідок зіткнення легковика з потягом травмувалися троє людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.31 жовтня о 12:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилася у с. Ромашківка Цуманської громади Луцького району. На залізничному переїзді внаслідок зіткнення легковика з вантажним потягом постраждали троє людей.Ще до приїзду рятувальників очевидці вивільнили з деформованого автомобіля жінку й передали медикам.Працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк, чергова варта 6 ДПРЧ м. Ківерці надали допомогу медикам у транспортуванні до карети «швидкої» потерпілих — чоловіка й 12-річної дівчинки.Обставини події з'ясовують. Потерпілі госпіталізовані.За інформацією Рівненської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» — затримки поїздів у русі немає.

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