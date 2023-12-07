Перше СЗЧ: суд повернув на службу військового з Луцька





Про це йдеться в ухвалі суду, пише



Військовому інкримінували ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало ув'язнення на термін від п'яти до десяти років.



21 жовтня підозрюваний у СЗЧ звернувся до прокурора з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності. Також чоловік висловив намір повернутися на службу.



"Прокурор підтримав подане клопотання, оскільки військовий вперше вчинив кримінальне правопорушення. Також є письмова згода командира військової частини на продовження служби", — йдеться в ухвалі.



Таким чином суд закрив кримінальне провадження та звільнив бійця від відбування покарання. Після набрання ухвалою законної сили він має повернутися до військової частини не пізніше, ніж через 72 години.



Рада зняла кримінальну відповідальність за перше СЗЧ чи дезертирство



У серпні 2024 року Верховна рада України дозволила військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, клопотати про повернення на службу. Її можна буде продовжити як у частині (за згоди командування), з якої військовий втік, так і в будь-якій іншій, що погодиться його прийняти. Тоді кримінальне провадження можуть закрити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Івано-Франківський міський суд розглянув справу військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Йдеться про уродженця Луцька, який понад три доби не був на службі.Про це йдеться в ухвалі суду, пише Суспільне Військовому інкримінували ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало ув'язнення на термін від п'яти до десяти років.21 жовтня підозрюваний у СЗЧ звернувся до прокурора з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності. Також чоловік висловив намір повернутися на службу."Прокурор підтримав подане клопотання, оскільки військовий вперше вчинив кримінальне правопорушення. Також є письмова згода командира військової частини на продовження служби", — йдеться в ухвалі.Таким чином суд закрив кримінальне провадження та звільнив бійця від відбування покарання. Після набрання ухвалою законної сили він має повернутися до військової частини не пізніше, ніж через 72 години.У серпні 2024 року Верховна рада України дозволила військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, клопотати про повернення на службу. Її можна буде продовжити як у частині (за згоди командування), з якої військовий втік, так і в будь-якій іншій, що погодиться його прийняти. Тоді кримінальне провадження можуть закрити.

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