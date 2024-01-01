У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб
Сьогодні, 13:55
Ви звикли називати "проходженням митниці" всі контрольні процеси, що відбуваються у пункті пропуску через державний кордон?
Враховуйте, що крім митного контролю окремо здійснюється прикордонний. А до здійснення фітосанітарного, ветеринарно-санітарного контролю та контролю з безпечності харчових продуктів можуть залучатися посадові особи Держпродспоживслужби.
Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
У дописі зазначають, що Державна митна служба України здійснює контроль за дотриманням підприємствами й громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Пропуск через кордон осіб належить до компетенції Державної прикордонної служби України.
Все, що переміщується через державний кордон лісом, полем, горами, річками, тобто поза пунктами пропуску, переміщується незаконно. На таких ділянках кордону з правопорушеннями борються прикордонники, митний контроль там не здійснюється.
А ще Держмитслужба – це не ДМС. ДМС – це офіційне скорочення Державної міграційної служби України.
"Не плутайте, будь ласка, бо це призводить до хвилі дезінформації", – зазначають у дописі.
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Враховуйте, що крім митного контролю окремо здійснюється прикордонний. А до здійснення фітосанітарного, ветеринарно-санітарного контролю та контролю з безпечності харчових продуктів можуть залучатися посадові особи Держпродспоживслужби.
Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
У дописі зазначають, що Державна митна служба України здійснює контроль за дотриманням підприємствами й громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Пропуск через кордон осіб належить до компетенції Державної прикордонної служби України.
Все, що переміщується через державний кордон лісом, полем, горами, річками, тобто поза пунктами пропуску, переміщується незаконно. На таких ділянках кордону з правопорушеннями борються прикордонники, митний контроль там не здійснюється.
А ще Держмитслужба – це не ДМС. ДМС – це офіційне скорочення Державної міграційної служби України.
"Не плутайте, будь ласка, бо це призводить до хвилі дезінформації", – зазначають у дописі.
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