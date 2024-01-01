У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб

У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб
Ви звикли називати "проходженням митниці" всі контрольні процеси, що відбуваються у пункті пропуску через державний кордон?

Враховуйте, що крім митного контролю окремо здійснюється прикордонний. А до здійснення фітосанітарного, ветеринарно-санітарного контролю та контролю з безпечності харчових продуктів можуть залучатися посадові особи Держпродспоживслужби.

Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.

У дописі зазначають, що Державна митна служба України здійснює контроль за дотриманням підприємствами й громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Пропуск через кордон осіб належить до компетенції Державної прикордонної служби України.
У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб

Все, що переміщується через державний кордон лісом, полем, горами, річками, тобто поза пунктами пропуску, переміщується незаконно. На таких ділянках кордону з правопорушеннями борються прикордонники, митний контроль там не здійснюється.

А ще Держмитслужба – це не ДМС. ДМС – це офіційне скорочення Державної міграційної служби України.

"Не плутайте, будь ласка, бо це призводить до хвилі дезінформації", – зазначають у дописі.
У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб

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