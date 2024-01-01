«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів

З 31 жовтня до 28 листопада на Театральному майдані міста Луцька експонуватиметься банерна виставка «Герої наших вулиць» - виставка про полеглих, але не забутих Героїв.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Ця виставка реалізується ГО «Історична платформа» за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) у містах Київ, Луцьк, Вінниця та присвячений Героям російсько-української війни, на честь яких названі чи перейменовані вулиці в українських містах.На 16 банерах в Луцьку представлені візуальні й текстові матеріали про героїв російсько-української війни, зокрема:Спільна мета авторів та партнерів Проєкту - підвищити рівень знань про всіх Героїв, привернути суспільну увагу до питань меморіалізації, збереження пам’яті про цю війну та її високу ціну, а ще більш загальна - зберегти історико-культурну пам'ять, посилити українську громадянську ідентичність та протидіяти ворожій дезінформації у площині історії.«Маркування міського простору, зокрема вулиць, створення меморіальних просторів, інтерактивні форми вивчення історії та збереження пам’яті - це все частина нашої національної та суспільної традиції вшанування оборонців та жертв війни. Робота над національною стратегією меморіалізації триває» - говорить про місію проєкту Голова ГО «Історична платформа» Інна Крупник.Український культурний фонд (УКФ) на своїх сторінках в соціальних мережах зазначив: «Експозиція від команди «Стріткод: історія на кожному кроці» (@streetcodeua) – можливість відчути біль втрати й гордість водночас – за героїв, які залишили по собі слід не лише на картах, а й у наших серцях. Приходьте, щоб згадати та вшанувати тих, хто став частиною української історії назавжди».На жаль, одна виставка не в змозі розповісти про всі імена. Проєкт «Стріткод» разом з партнерами та Луцькою міською радою ставить за мету встановити таблички з QR-кодом про українських історичних діячів, наших видатних земляків та сучасників на вулицях, що носять їхні імена. Тож попереду ще багато роботи з меморіалізації, яку здійснюють саме громадські ініціативи.Автор та організатор виставкового проєкту: ГО «Історична платформа» за підтримки УКФ.Партнери організації: УІНП, Платформа пам'яті «Меморіал».Головний художник проєкту «Стріткод», куратор та ментор виставки – Сергій Федоров, дизайнери та ілюстратори –В Луцьку проєкт «Стріткод: історія на кожному кроці» реалізується за підтримки Луцької міської Ради в партнерстві з Волинським державним університетом та ТОВ «Аквапрінт».