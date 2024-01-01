«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів

«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів
З 31 жовтня до 28 листопада на Театральному майдані міста Луцька експонуватиметься банерна виставка «Герої наших вулиць» - виставка про полеглих, але не забутих Героїв.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Ця виставка реалізується ГО «Історична платформа» за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) у містах Київ, Луцьк, Вінниця та присвячений Героям російсько-української війни, на честь яких названі чи перейменовані вулиці в українських містах.

На 16 банерах в Луцьку представлені візуальні й текстові матеріали про героїв російсько-української війни, зокрема: Романа Ратушного, Олександра Оксанченка, Дмитра Коцюбайла, Юрія Руфа, Олега Куцина, Сергія Миронова, Максима Левіна, Павла Лі, Юлію Здановську, братів Котенків, Олександра Махова.

Спільна мета авторів та партнерів Проєкту - підвищити рівень знань про всіх Героїв, привернути суспільну увагу до питань меморіалізації, збереження пам’яті про цю війну та її високу ціну, а ще більш загальна - зберегти історико-культурну пам'ять, посилити українську громадянську ідентичність та протидіяти ворожій дезінформації у площині історії.

«Маркування міського простору, зокрема вулиць, створення меморіальних просторів, інтерактивні форми вивчення історії та збереження пам’яті - це все частина нашої національної та суспільної традиції вшанування оборонців та жертв війни. Робота над національною стратегією меморіалізації триває» - говорить про місію проєкту Голова ГО «Історична платформа» Інна Крупник.

Український культурний фонд (УКФ) на своїх сторінках в соціальних мережах зазначив: «Експозиція від команди «Стріткод: історія на кожному кроці» (@streetcodeua) – можливість відчути біль втрати й гордість водночас – за героїв, які залишили по собі слід не лише на картах, а й у наших серцях. Приходьте, щоб згадати та вшанувати тих, хто став частиною української історії назавжди».

На жаль, одна виставка не в змозі розповісти про всі імена. Проєкт «Стріткод» разом з партнерами та Луцькою міською радою ставить за мету встановити таблички з QR-кодом про українських історичних діячів, наших видатних земляків та сучасників на вулицях, що носять їхні імена. Тож попереду ще багато роботи з меморіалізації, яку здійснюють саме громадські ініціативи.

Автор та організатор виставкового проєкту: ГО «Історична платформа» за підтримки УКФ.

Партнери організації: УІНП, Платформа пам'яті «Меморіал».
«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів

Головний художник проєкту «Стріткод», куратор та ментор виставки – Сергій Федоров, дизайнери та ілюстратори – Олександр Івашко, Поліна Полівод.
«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів

В Луцьку проєкт «Стріткод: історія на кожному кроці» реалізується за підтримки Луцької міської Ради в партнерстві з Волинським державним університетом та ТОВ «Аквапрінт».
«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, виставка, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна просила Польщу захистити газосховище в Стрию або передати їй МіГи. Польща знайшла причину відмовити
Сьогодні, 14:10
У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб
Сьогодні, 13:55
«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів
Сьогодні, 13:43
На Волині охоронець ювелірного магазину пропонував копам 1 000 доларів хабаря
Сьогодні, 13:00
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Пшиков
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку «Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку
04 жовтень, 14:09
У Луцьку відкрили виставку «Холмщина у пам'яті поколінь» У Луцьку відкрили виставку «Холмщина у пам'яті поколінь»
10 вересень, 06:14
Забіг в пам'ять про загиблих військових: у Луцьку змінять рух громадського транспорту Забіг в пам'ять про загиблих військових: у Луцьку змінять рух громадського транспорту
27 серпень, 15:02
У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну
31 липень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перше СЗЧ: суд повернув на службу військового з Луцька
Сьогодні, 14:45
 0
Україна просила Польщу захистити газосховище в Стрию або передати їй МіГи. Польща знайшла причину відмовити
Сьогодні, 14:10
 0
У Волинській митниці пояснили, як відрізнити їхніх працівників від інших служб
Сьогодні, 13:55
 0
«Герої наших вулиць»: у Луцьку просто неба відбудеться виставка в пам'ять про полеглих воїнів
Сьогодні, 13:43
 0
На Волині охоронець ювелірного магазину пропонував копам 1 000 доларів хабаря
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8