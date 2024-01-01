Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Пшиков

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Пшиков
На війні загинув Герой з Волині Олександр Пшиков.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"На жаль, у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну, загинув житель міста Ківерці – Пшиков Олександр Дмитрович.

Народився Пшиков Олександр Дмитрович 08.08.1997 року. Призваний на військову службу в ЗСУ 03 липня 2024 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду оператор відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Солдат Пшиков Олександр Дмитрович загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселидівка Донецької області 27 жовтня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу ворогом позицій Сил Оборони.

Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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