На Волині 2-річний хлопчик проковтнув два магніти, які були прикріплені на холодильнику
Сьогодні, 12:28
Два магніти досить великого розміру лікарі вилучили із кишківника 2-річного хлопчика на Волині.
Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Як розповіла мама малюка, магніти він зняв із холодильника — ними прикріплювали записки, календарі. В неділю, 27 жовтня, малюк прокинувся зі скаргами на біль у животі і вона запідозрила, що син міг щось проковтнути, адже має звичку гризти предмети, брати їх в рот.
«Я перевірила батарейки в іграшках та інші деталі. В лікарні у Володимирі, куди ми звернулися спочатку, я наголосила, що підозрюю проковтування стороннього предмету. Зробили рентген і вже на рентгені я побачила саме ті магніти з холодильника», - розповіла мама.
Хірург Василь Никитюк, який лапаросокопічно прооперував хлопчика, наголосив, що ці магніти великі й важкі, тож природньо б не вийшли. На момент операції магніти були з’єднані між собою, тисли на стінки кишківника, внаслідок чого в ділянках тиску припинилося кровопостачання — без оперативного втручання це загрожувало перфорацією. Після операції хлопчик почувається добре, на щастя, вдалося уникнути важких наслідків для його здоров'я.
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Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Як розповіла мама малюка, магніти він зняв із холодильника — ними прикріплювали записки, календарі. В неділю, 27 жовтня, малюк прокинувся зі скаргами на біль у животі і вона запідозрила, що син міг щось проковтнути, адже має звичку гризти предмети, брати їх в рот.
«Я перевірила батарейки в іграшках та інші деталі. В лікарні у Володимирі, куди ми звернулися спочатку, я наголосила, що підозрюю проковтування стороннього предмету. Зробили рентген і вже на рентгені я побачила саме ті магніти з холодильника», - розповіла мама.
Хірург Василь Никитюк, який лапаросокопічно прооперував хлопчика, наголосив, що ці магніти великі й важкі, тож природньо б не вийшли. На момент операції магніти були з’єднані між собою, тисли на стінки кишківника, внаслідок чого в ділянках тиску припинилося кровопостачання — без оперативного втручання це загрожувало перфорацією. Після операції хлопчик почувається добре, на щастя, вдалося уникнути важких наслідків для його здоров'я.
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