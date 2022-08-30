На Волині поліцейські затримали «серійного» злодія

На Волині поліцейські затримали «серійного» злодія
У Нововолинську поліцейські затримали «серійного» злодія.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На початку жовтня оперативники викрили раніше судимого 31-річного жителя Нововолинська у вчинені десяти крадіжок акумуляторів з прокатних електросамокатів.

Тоді слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України, а судом, за клопотанням слідчого, було обрано підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Учора, 30 жовтня, у рамках розслідування кримінального провадження, оперативники встановили причетність арештованого до вчинення ще семи крадіжок одягу з місцевого магазину. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 50 тисяч гривень.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України, триває.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, злодій
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