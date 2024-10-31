У США конгресмени просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.



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У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір".



Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет та допомогти Україні в її обороні.



"Незважаючи на постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, напади на об'єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", – пишуть Вілсон і Коен.



За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є "необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО".



Минулого місяця польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.



Водночас у польському уряді відхрестились від таких закликів.



США раніше також відмовились обговорювати збиття російських ракет над Україною, пояснивши, що її не можна порівнювати з Ізраїлем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двопартійна група законодавців США звернулась до президентаіз закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.Про це пише "Європейська правда" з посилання на текст листа, який наводить портал The Hill.У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцемі демократом, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір".Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет та допомогти Україні в її обороні."Незважаючи на постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, напади на об'єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", – пишуть Вілсон і Коен.За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є "необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО".Минулого місяця польський міністр закордонних справзаявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.Водночас у польському уряді відхрестились від таких закликів.США раніше також відмовились обговорювати збиття російських ракет над Україною, пояснивши, що її не можна порівнювати з Ізраїлем.

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