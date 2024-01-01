На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 31 жовтня, о 07:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Погулянка Камінь-Каширської громади — горів житловий будинок. За викликом до місця події спрямували рятувальників 8 ДПРЧ та працівників місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша й Бірки.



З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття й даху, охопив хатні речі.



Горіння ліквідували о 08:10. Потерпілих немає.



Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 31 жовтня, о 07:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Погулянка Камінь-Каширської громади — горів житловий будинок. За викликом до місця події спрямували рятувальників 8 ДПРЧ та працівників місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша й Бірки.З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття й даху, охопив хатні речі.Горіння ліквідували о 08:10. Потерпілих немає.Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію