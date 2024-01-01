На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 31 жовтня, о 07:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Погулянка Камінь-Каширської громади — горів житловий будинок. За викликом до місця події спрямували рятувальників 8 ДПРЧ та працівників місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша й Бірки.

З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття й даху, охопив хатні речі.

Горіння ліквідували о 08:10. Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок

Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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