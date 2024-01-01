На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:09
У Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 31 жовтня, о 07:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Погулянка Камінь-Каширської громади — горів житловий будинок. За викликом до місця події спрямували рятувальників 8 ДПРЧ та працівників місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша й Бірки.
З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття й даху, охопив хатні речі.
Горіння ліквідували о 08:10. Потерпілих немає.
Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 31 жовтня, о 07:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Погулянка Камінь-Каширської громади — горів житловий будинок. За викликом до місця події спрямували рятувальників 8 ДПРЧ та працівників місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша й Бірки.
З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття й даху, охопив хатні речі.
Горіння ліквідували о 08:10. Потерпілих немає.
Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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