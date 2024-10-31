Deep State: росія окупувала Селидове

Deep State: росія окупувала Селидове
Російська армія окупувала Селидове Донецької області.

Про це повідомили аналітики Deep State, пише LB.ua.

Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці і Курахівці. Всі ці населені пункти належать до Донецької області.

Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.
Deep State: росія окупувала Селидове

Селидове – місто Покровського району, де раніше мешкало понад 20 000 людей. Після захоплення ворогом Вугледара росіяни активізували тиск на Селидово.

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Теги: Україна, росія, війна
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