Deep State: росія окупувала Селидове





Про це повідомили аналітики Deep State, пише



Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці і Курахівці. Всі ці населені пункти належать до Донецької області.



Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.



Селидове – місто Покровського району, де раніше мешкало понад 20 000 людей. Після захоплення ворогом Вугледара росіяни активізували тиск на Селидово.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія окупувала Селидове Донецької області.Про це повідомили аналітики Deep State, пише LB.ua Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці і Курахівці. Всі ці населені пункти належать до Донецької області.Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.Селидове – місто Покровського району, де раніше мешкало понад 20 000 людей. Після захоплення ворогом Вугледара росіяни активізували тиск на Селидово.

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