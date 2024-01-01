На Волині одесит хотів виїхати з країни з підробними документами
Сьогодні, 10:03
На Волині українця засудили за використання підроблених документів для незаконного перетину державного кордону.
Про це йдеться у вироку суду від 25 жовтня.
Зазначається, що чоловік - уродженець міста Одеса, раніше судимий не був.
За даними слідства, обвинуваченого затримали 3 квітня 2023 року на пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався перетнути державний кордон України за підробленими документами.
Чоловік свідомо надав прикордонникам фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.
Під час ретельної перевірки з'ясувалося, що документи не відповідають встановленим стандартам, містять орфографічні помилки та підроблені підписи.
Експертиза підтвердила підробку відбитків штампів і печаток на документах, що були виконані з використанням кліше. За даними військкомату, зазначені документи на ім’я затриманого офіційно не видавались.
Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі.
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Про це йдеться у вироку суду від 25 жовтня.
Зазначається, що чоловік - уродженець міста Одеса, раніше судимий не був.
За даними слідства, обвинуваченого затримали 3 квітня 2023 року на пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався перетнути державний кордон України за підробленими документами.
Чоловік свідомо надав прикордонникам фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.
Під час ретельної перевірки з'ясувалося, що документи не відповідають встановленим стандартам, містять орфографічні помилки та підроблені підписи.
Експертиза підтвердила підробку відбитків штампів і печаток на документах, що були виконані з використанням кліше. За даними військкомату, зазначені документи на ім’я затриманого офіційно не видавались.
Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі.
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