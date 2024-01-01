На Волині одесит хотів виїхати з країни з підробними документами

На Волині одесит хотів виїхати з країни з підробними документами
На Волині українця засудили за використання підроблених документів для незаконного перетину державного кордону.

Про це йдеться у вироку суду від 25 жовтня.

Зазначається, що чоловік - уродженець міста Одеса, раніше судимий не був.

За даними слідства, обвинуваченого затримали 3 квітня 2023 року на пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався перетнути державний кордон України за підробленими документами.

Чоловік свідомо надав прикордонникам фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.

Під час ретельної перевірки з'ясувалося, що документи не відповідають встановленим стандартам, містять орфографічні помилки та підроблені підписи.

Експертиза підтвердила підробку відбитків штампів і печаток на документах, що були виконані з використанням кліше. За даними військкомату, зазначені документи на ім’я затриманого офіційно не видавались.

Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дозволи у прикордонну зону: скільки перепусток на Волині видали за сім місяців
Сьогодні, 10:45
Deep State: росія окупувала Селидове
Сьогодні, 10:15
На Волині одесит хотів виїхати з країни з підробними документами
Сьогодні, 10:03
На Покровському напрямку захисники зупинили 28 штурмів окупантів, - Генштаб
Сьогодні, 09:43
ППО збила 2 керовані ракети та 17 дронів
Сьогодні, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У США конгресмени просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
Сьогодні, 11:14
 0
Дозволи у прикордонну зону: скільки перепусток на Волині видали за сім місяців
Сьогодні, 10:45
 0
Deep State: росія окупувала Селидове
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині одесит хотів виїхати з країни з підробними документами
Сьогодні, 10:03
 0
На Покровському напрямку захисники зупинили 28 штурмів окупантів, - Генштаб
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8