На Волині одесит хотів виїхати з країни з підробними документами





Про це йдеться у



Зазначається, що чоловік - уродженець міста Одеса, раніше судимий не був.



За даними слідства, обвинуваченого затримали 3 квітня 2023 року на пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався перетнути державний кордон України за підробленими документами.



Чоловік свідомо надав прикордонникам фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.



Під час ретельної перевірки з'ясувалося, що документи не відповідають встановленим стандартам, містять орфографічні помилки та підроблені підписи.



Експертиза підтвердила підробку відбитків штампів і печаток на документах, що були виконані з використанням кліше. За даними військкомату, зазначені документи на ім’я затриманого офіційно не видавались.



Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині українця засудили за використання підроблених документів для незаконного перетину державного кордону.Про це йдеться у вироку суду від 25 жовтня.Зазначається, що чоловік - уродженець міста Одеса, раніше судимий не був.За даними слідства, обвинуваченого затримали 3 квітня 2023 року на пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався перетнути державний кордон України за підробленими документами.Чоловік свідомо надав прикордонникам фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.Під час ретельної перевірки з'ясувалося, що документи не відповідають встановленим стандартам, містять орфографічні помилки та підроблені підписи.Експертиза підтвердила підробку відбитків штампів і печаток на документах, що були виконані з використанням кліше. За даними військкомату, зазначені документи на ім’я затриманого офіційно не видавались.Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі.

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