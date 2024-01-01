Дозволи у прикордонну зону: скільки перепусток на Волині видали за сім місяців

Дозволи у прикордонну зону: скільки перепусток на Волині видали за сім місяців
На території Волинської області станом на кінець жовтня 2024 року видали 22 697 дозволів на право в’їзду, перебування, проживання і проведення робіт у п'ятикілометровій зоні вздовж державного кордону.

Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Видавати такі документи почали цьогоріч із середини березня.

Ще пів тисячі заяв на оформлення дозвільних документів наразі перебувають на розгляді. Відмов у наданні дозволів, говорить Маргарита Вершиніна, не було. Погодження можна отримати в 10-денний термін, оформлення документа безплатне.

За відсутність перепусток людей до відповідальності поки не притягають, зазначила речника прикордонного загону, однак за це передбачений штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень для населення, від 1 700 до 2 550 гривень для посадових осіб.

Кому можуть відмовити в оформленні дозволу

Відмовити в оформленні дозволу на перебування у прикордонній смузі можуть:

- тим, хто надав неправдиві відомості;

- особам, які впродовж одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України;

- людям, яким заборонено в’їзд в Україну;

- особі, яка понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його;

- людині, яка звільнилася з підприємства, якому було надано дозвіл;
за зверненням особи, якій надано дозвіл.

У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібен

До прикордонної смуги не належать населені пункти, проте аби люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси посвідка потрібна. Її можна оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу та особисто через уповноважену особу.

Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону. Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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