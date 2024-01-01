ППО збила 2 керовані ракети та 17 дронів

У ніч на 31 жовтня 2024 року протиповітряна оборона України збила дві керовані авіаційні ракети та 17 "Шахедів".Як повідомили Повітряні сили, ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.Також росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.Із напрямків Курськ, Орел ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.