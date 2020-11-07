«‎Нема цілі тренувати за кордоном»: легендарний гравець та екстренер «‎Волині» про відновлення тренерської діяльності

Зірка футбольного клубу "Волинь" та колишній тренер "хрестоносців"розповів про бажання відновити тренерську діяльність.Про це Василь Сачко розповів у інтерв'ю "Українському футболу".Зараз екстренер "Волині" живе у Луцьку, займається благодійністю, грає у футбол ветеранами, підтримує наші Збройні сили."Тут волинський край і багато різних заходів. Мета одна – підтримка наших хлопців і дівчат, які зараз на передовій і яким дуже тяжко. Тому все, що в наших силах ми робимо. Прошу всіх українців долучитися та підтримувати наші збройні сили. Завдяки нашим воїнам ми маємо можливість проводити заходи, жити та грати у футбол. Разом до перемоги! Все буде Україна", - сказав колишній тренер.Також Василь Сачко думає про відновлення тренерської діяльності."Маю бажання, але поки немає такої можливості. Їхати тренувати за кордон? Немає такої цілі. Хочеться десь тут. Поки так. Слідкую, цікавлюся, тренуюся, продовжу тренування аматорів. Багато планів перебила ця клята війна. Головне, щоб вона закінчилася і ми жили під мирним українським небом і вигнали цього ворога. А далі вже щось наладиться і волинський футбол буде процвітати. Тут багато клубів зникло взагалі з футбольної мапи", - сказав Сачко.