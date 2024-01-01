У Ковелі на законсервованій котельні облаштували міні-ТЕЦ. ФОТО

У Ковелі на законсервованій котельні облаштували міні-ТЕЦ. ФОТО
На одній із законсервованих котелень у центрі Ковеля до нового опалювального сезону облаштували когенераційну установку потужністю 500 кВт. Це свого роду міні-ТЕЦ для одночасного виробництва теплової та електричної енергії.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Проєкт розглядався ще дев’ять років тому, але запрацював лише зараз, у цей складний в енергетичному плані час. Ця установка дає можливість “живити” своєю електроенергією ще 13 міських котелень.
У Ковелі на законсервованій котельні облаштували міні-ТЕЦ. ФОТО

"Якщо взяти до уваги, що до цього у двох найбільших мікрорайонах міста – на Сільмаші та Володимирській роботу котелень забезпечували також газові когенераційні установки, то маємо той факт, що 90 відсотків електроенергії, яку споживає наше комунальне підприємство “Ковельтепло” - власного виробництва. Когенерація дозволяє підприємству не сплачувати за розподіл електричної енергії і забезпечує нижчу собівартість вироблення електрики, ніж за угодою з постачальником", - напсиав Ігор Чайка.
У Ковелі на законсервованій котельні облаштували міні-ТЕЦ. ФОТО
У Ковелі на законсервованій котельні облаштували міні-ТЕЦ. ФОТО

Згадану когенераційну установку тепловики придбали за 12 млн. грн. Частину коштів – 4 млн. грн надало місто, решту суми підприємство взяло в кредит. Щоб змонтувати всю мережу транспортування електроенергії, було прокладено понад 6 км. високовольтного кабелю та встановлено 5 трансформаторних підстанцій. Ці роботи також фінансувалися з міського бюджету.

"Дякую депутатам міської ради, які голосували за виділення коштів на цей важливий проєкт, а підприємству “Ковельтепло” — за швидку його реалізацію. Більшість наших котелень тепер мають автономне джерело електроенергії. Це дозволить їм подавати тепло та гарячу воду навіть у випадках довготривалих аварійних відключень світла", - підсумував міський голова.

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Теги: Ковель, війна, опалювальний сезон, енрегія
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