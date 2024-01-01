У Євросоюзі вперше назвали строки вступу України

У Євросоюзі вперше назвали строки вступу України
Україна протягом п'яти наступних років зможе стати членом ЄС за умови виконання всіх потрібних реформ.

Про це 30 жовтня на пресконференції у Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС заявив єврокомісар із питань сусідства й розширення Олівер Варгеї, - пише "Гордон", посилаючись на "Німецьку хвилю".

В оновленому звіті щодо розширення ЄС ідеться, що Україна зробила всі кроки для початку переговорів щодо членства в Євросоюзі, на невиконання яких Єврокомісія вказувала у висновку від 2022 року. Водночас єврочиновники наголошують на потребі продовження реформ у сфері боротьби з корупцією й організованою злочинністю. ЄК також закликала українську владу активніше застосовувати законодавство про нацменшини, продовжувати зміни в держуправлінні й децентралізацію в енергетичному секторі.

За словами Варгеї, для країн – кандидатів на вступ у ЄС, зокрема України, створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

"Ці інструменти мають назви "План зростання", "План України" – залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб усе підготувати і стати членом ЄС до кінця наступного мандата Європейської комісії <до кінця 2029 року>", – зазначив єврокомісар.

Як вказала "Німецька хвиля", у ЄК вперше назвали строки вступу України в ЄС.

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Теги: Європейський союз, Україна, євроінтеграція
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