31 жовтня на Волині: гортаючи календар

31 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні, 31 жовтня, святкують волейболістка Анна Степанюк (на фото), журналісти Ольга Гембік та Назар Вальчук.

Крім того, особисте свято відзначає громадський діяч Петро Лавринюк.

31 жовтня іменини святкують Іосифи.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, визначні дати
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30 жовтень, 23:50
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