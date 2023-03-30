росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові, серед постраждалих – діти

російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський."На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці. Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - йдеться в дописі президента.