У Польщі під час затримання поліцією помер 48-річний українець





Про це повідомляє



Українець, як зазначається, приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна, що під Ключборком. Власник фірми, за словами правоохоронців, викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.



Коли поліцейські прибули на місце, громадянин України відмовився назвати себе і не реагував на їхні команди, хоча розмовляв польською мовою.



Поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але він почав чинити опір. Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.



Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога, яку викликали на місце, не змогла привести чоловіка до тями.



Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого, пише RMF FM.



Нагадаємо, у вересні на півночі Польщі загинули двоє неповнолітніх громадян України, які втрапили у ДТП, втікаючи від поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 48-річний громадянин України загинув під час поліцейської операції неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.Українець, як зазначається, приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна, що під Ключборком. Власник фірми, за словами правоохоронців, викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.Коли поліцейські прибули на місце, громадянин України відмовився назвати себе і не реагував на їхні команди, хоча розмовляв польською мовою.Поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але він почав чинити опір. Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога, яку викликали на місце, не змогла привести чоловіка до тями.Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого, пише RMF FM.Нагадаємо, у вересні на півночі Польщі загинули двоє неповнолітніх громадян України, які втрапили у ДТП, втікаючи від поліції.

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