У Польщі під час затримання поліцією помер 48-річний українець

У Польщі під час затримання поліцією помер 48-річний українець
48-річний громадянин України загинув під час поліцейської операції неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Українець, як зазначається, приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна, що під Ключборком. Власник фірми, за словами правоохоронців, викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.

Коли поліцейські прибули на місце, громадянин України відмовився назвати себе і не реагував на їхні команди, хоча розмовляв польською мовою.

Поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але він почав чинити опір. Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.

Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога, яку викликали на місце, не змогла привести чоловіка до тями.

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого, пише RMF FM.

Нагадаємо, у вересні на півночі Польщі загинули двоє неповнолітніх громадян України, які втрапили у ДТП, втікаючи від поліції.

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Теги: Україна, Польща, смерть
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