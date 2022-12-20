Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади





Про це розповів начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар, - пише



З його слів, кожен навчальний заклад громади має фінансову автономію і самостійно оголошував тендери. Тепер, щоб забезпечити учнів харчуванням школи громади напряму укладатимуть договори із постачальниками.



"Вартість харчування була чітко встановлена Кабміном — 50 грн на одну дитину. Відповідно до цієї суми і оголошувалися закупівлі. Але очікуємо, що з 4 листопада усе запрацює. У нас є ще 3 дні. Керівники закладів вже надіслали договори підрядникам", — сказав Віталій Бондар.



Що відомо про безплатне харчування учнів молодших класів

З держбюджету на безплатне харчування учнів 1-4 класів виділили 2 мільярди гривень. Програма мала запрацювати з жовтня 2024 року.



11 жовтня на рахунки Луцької міської ради надійшли 22,4 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на безплатне харчування учнів молодших класів. Це — 70% від потреби до кінця 2024 року. 30 жовтня депутати міськради проголосували за співфінансування до цієї держсубвенції у сумі 2 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тендери на закупівлю послуги з безоплатного харчування учнів 1-4 класів шкіл Луцької громади не відбулися. Жоден підрядник не відгукнувся на пропозицію.Про це розповів начальник міського департаменту освіти- пише Суспільне. З його слів, кожен навчальний заклад громади має фінансову автономію і самостійно оголошував тендери. Тепер, щоб забезпечити учнів харчуванням школи громади напряму укладатимуть договори із постачальниками."Вартість харчування була чітко встановлена Кабміном — 50 грн на одну дитину. Відповідно до цієї суми і оголошувалися закупівлі. Але очікуємо, що з 4 листопада усе запрацює. У нас є ще 3 дні. Керівники закладів вже надіслали договори підрядникам", — сказав Віталій Бондар.Що відомо про безплатне харчування учнів молодших класівЗ держбюджету на безплатне харчування учнів 1-4 класів виділили 2 мільярди гривень. Програма мала запрацювати з жовтня 2024 року.11 жовтня на рахунки Луцької міської ради надійшли 22,4 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на безплатне харчування учнів молодших класів. Це — 70% від потреби до кінця 2024 року. 30 жовтня депутати міськради проголосували за співфінансування до цієї держсубвенції у сумі 2 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію