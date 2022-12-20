Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади

Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади
Тендери на закупівлю послуги з безоплатного харчування учнів 1-4 класів шкіл Луцької громади не відбулися. Жоден підрядник не відгукнувся на пропозицію.

Про це розповів начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар, - пише Суспільне.

З його слів, кожен навчальний заклад громади має фінансову автономію і самостійно оголошував тендери. Тепер, щоб забезпечити учнів харчуванням школи громади напряму укладатимуть договори із постачальниками.

"Вартість харчування була чітко встановлена Кабміном — 50 грн на одну дитину. Відповідно до цієї суми і оголошувалися закупівлі. Але очікуємо, що з 4 листопада усе запрацює. У нас є ще 3 дні. Керівники закладів вже надіслали договори підрядникам", — сказав Віталій Бондар.

Що відомо про безплатне харчування учнів молодших класів
З держбюджету на безплатне харчування учнів 1-4 класів виділили 2 мільярди гривень. Програма мала запрацювати з жовтня 2024 року.

11 жовтня на рахунки Луцької міської ради надійшли 22,4 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на безплатне харчування учнів молодших класів. Це — 70% від потреби до кінця 2024 року. 30 жовтня депутати міськради проголосували за співфінансування до цієї держсубвенції у сумі 2 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: харчування, освіта, школа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади
Сьогодні, 21:57
Антимонопольний комітет оштрафував КП «Луцькводоканал»
Сьогодні, 21:16
Сучасне лікування інсульту: на Волині 35-річному військовому розчинили тромб
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО
09 січень, 08:25
В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів
04 жовтень, 23:19
У школах Луцька подорожчають обіди У школах Луцька подорожчають обіди
20 грудень, 2022, 21:31
У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО
06 вересень, 2022, 22:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади
Сьогодні, 21:57
 0
Антимонопольний комітет оштрафував КП «Луцькводоканал»
Сьогодні, 21:16
 0
Сучасне лікування інсульту: на Волині 35-річному військовому розчинили тромб
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8