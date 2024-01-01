За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО

За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО
30 жовтня в Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі 67-річного волинського письменника Сергія Бортнікова, якого обвинувачують у виправдовуванні агресії Росії та глорифікації осіб, що здійснюють збройну агресію проти України.

У ході судового розгляду суддя Ігор Ясельський розповів, що обвинувачений — Бортніков Сергій Іванович, житель міста Луцька, - про це повідомляє Суспільне.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури Сергій Зубань зазначив, що факти виправдовування чоловіком збройної агресії РФ знайшли співробітники СБУ у соціальних мережах, а також приватному електронному листуванні зі знайомими.

"За допомогою електронної поштової скриньки Бортніков Сергій шляхам надання особистих повідомлень здійснював виправдовування збройної агресії РФ. Можливо потім виникнуть питання знову ж таки до свідків, тому, щоб їх не викликати повторно просив би все-таки спочатку дослідити письмові докази", — сказав прокурор.

У суді Сергій Бортніков зазначив, що причетність до Волинського відділення спілки письменників Росії немає нічого спільного з обвинуваченням, оскільки цей осередок був створений ще 2009 року.

"Не виправдовував агресію проти України. Я намагався з’ясувати, чому вона сталася. У соцмережах мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки переплюнув ту позицію, що почав писати, що всі росіяни агресори і дурні. Я просто йому заперечив, що не всі", — додав обвинувачений.

Суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський постанов відкласти розгляд справи до 26 листопада з метою надання прокурором письмових доказів обвинувачення.

Довідково: У разі доведення вини за ч. 1 та ч. 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.


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Теги: Волинь, Луцьк, суд, війна
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