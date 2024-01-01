За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО

30 жовтня в Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі 67-річного волинського письменника, якого обвинувачують у виправдовуванні агресії Росії та глорифікації осіб, що здійснюють збройну агресію проти України.У ході судового розгляду суддярозповів, що обвинувачений — Бортніков Сергій Іванович, житель міста Луцька, - про це повідомляє Суспільне.Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури Сергій Зубань зазначив, що факти виправдовування чоловіком збройної агресії РФ знайшли співробітники СБУ у соціальних мережах, а також приватному електронному листуванні зі знайомими."За допомогою електронної поштової скриньки Бортніков Сергій шляхам надання особистих повідомлень здійснював виправдовування збройної агресії РФ. Можливо потім виникнуть питання знову ж таки до свідків, тому, щоб їх не викликати повторно просив би все-таки спочатку дослідити письмові докази", — сказав прокурор.У суді Сергій Бортніков зазначив, що причетність до Волинського відділення спілки письменників Росії немає нічого спільного з обвинуваченням, оскільки цей осередок був створений ще 2009 року."Не виправдовував агресію проти України. Я намагався з’ясувати, чому вона сталася. У соцмережах мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки переплюнув ту позицію, що почав писати, що всі росіяни агресори і дурні. Я просто йому заперечив, що не всі", — додав обвинувачений.Суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський постанов відкласти розгляд справи до 26 листопада з метою надання прокурором письмових доказів обвинувачення.Довідково: У разі доведення вини за ч. 1 та ч. 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.