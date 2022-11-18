Антимонопольний комітет оштрафував КП «Луцькводоканал»

ТАК АМКУ ухвалив рішення щодо дій КП «Луцькводоканал» і оштрафував волинське підприємство.Про йе йдеться на сайті ТАК АМКУ.Під час розгляду справи встановлено, що КП «Луцькводоканал» у період з грудня 2022 року по 28 жовтня 2024 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водовідведення в територіальних межах м. Луцька та навколишніх сіл (Зміїнець, Прилуцьке, Рованці, Боратин, Великий Омеляник, Жидичин, Підгайці, Липини, Липляни, Крупа, Лище, Тарасове, Голишів, Новостав, Струмівка, Всеволодівка, Городок, Забороль, Одеради, Охотин, Сьомаки, Шепель, Боголюби, Рокині, Брище, Княгининок, Милуші, Клепачів, Іванчиці, Озденіж, Богушівка), де розташовані каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні, із часткою 100%.КП «Луцькводоканал» при наданні послуг з централізованого водовідведення зобов’язує споживачів, у яких середньомісячний обсяг скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення перевищує 100 м3, встановлювати на контрольному колодязі автоматичні стаціонарні пробовідбірники і забезпечувати їх функціонування на постійній основі і все це здійснювати за власні кошти.Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508 (далі – Правила № 316) визначено, що як виконавці послуг (КП «Луцькводоканал»), так і споживачі, мають обов'язок контролювати кількість та якість стічних вод.За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України нормативно-правовими актами у сфері централізованого водовідведення не передбачено поділ споживачів відповідно до середньомісячного обсягу скиду стічних вод та вимог встановлення на контрольному колодязі автоматичних стаціонарних пробовідбірників.Інші суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на ринку послуг з централізованого водовідведення у Західному регіоні України, не зобов’язували споживачів, у яких середньомісячний обсяг скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення перевищує 100 м3, встановлювати на контрольному колодязі автоматичні стаціонарні пробовідбірники і забезпечувати їх функціонування на постійній основі.Зобов’язання КП «Луцькводоканал» призводить до ущемлення інтересів споживачів (фізичних осіб-підприємців, підприємств, організацій, установ), оскільки останні необґрунтовано несуть витрати на придбання автоматичних стаціонарних пробовідбірників орієнтовною вартістю в межах півмільйона гривень та більше, а в подальшому на їх обслуговування.З огляду на зазначене, дії КП «Луцькводоканал» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водовідведення.За результатами розгляду справи КП «Луцькводоканал» оштрафували на загальну суму 483 758 гривень та зобов’язали припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції протягом 2 місяців.