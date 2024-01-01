Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 31 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 10-12° тепла.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 7-12° тепла.

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