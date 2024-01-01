На фронті загинув письменник та історик Юрій Канюк

Юрій Канюк.



Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Шептицька міська рада, пише



Юрій Канюк був солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 жовтня в Торецьку Донецької області у віці 30 років.



Юрій родом з міста Шептицький на Львівщині. Жив у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю.



У його доробку — книга «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році. У міністерстві кажуть, що він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.



«Нове Розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна пам’ять Герою», — сповістили про загибель Юрія у спільноті «Про книги. Що почитати?».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець, письменник, історик і теологПро це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Шептицька міська рада, пише Громадське Юрій Канюк був солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 жовтня в Торецьку Донецької області у віці 30 років.Юрій родом з міста Шептицький на Львівщині. Жив у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю.У його доробку — книга «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році. У міністерстві кажуть, що він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.«Нове Розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна пам’ять Герою», — сповістили про загибель Юрія у спільноті «Про книги. Що почитати?».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію