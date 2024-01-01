На фронті загинув письменник та історик Юрій Канюк
Сьогодні, 19:08
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець, письменник, історик і теолог Юрій Канюк.
Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Шептицька міська рада, пише Громадське.
Юрій Канюк був солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 жовтня в Торецьку Донецької області у віці 30 років.
Юрій родом з міста Шептицький на Львівщині. Жив у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю.
У його доробку — книга «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році. У міністерстві кажуть, що він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.
«Нове Розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна пам’ять Герою», — сповістили про загибель Юрія у спільноті «Про книги. Що почитати?».
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Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Шептицька міська рада, пише Громадське.
Юрій Канюк був солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 жовтня в Торецьку Донецької області у віці 30 років.
Юрій родом з міста Шептицький на Львівщині. Жив у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю.
У його доробку — книга «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році. У міністерстві кажуть, що він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.
«Нове Розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна пам’ять Герою», — сповістили про загибель Юрія у спільноті «Про книги. Що почитати?».
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