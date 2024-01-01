В уряді підготували дорожню карту з відкриття повітряного простору України





Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, пише



Міністерство презентувало карту спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних сил ЗСУ та керівниками міжнародних аеропортів.



Її обговорювали під час заходу у Варшаві, до якого долучили профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.



Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що це перше експертне обговорення. Очікується, що воно допоможе рухатися вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору.



Він зазначив, що Україна хоче зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб, коли прийде час, «максимально швидко» відновити цивільні польоти.



«Зрозуміло, що це дуже складне питання як з погляду безпеки, так і з погляду взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план», — сказав Кулеба.



Що передувало?



За тиждень до цього авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних авіарейсів до Львова та Києва. Як пояснили hromadske у компанії, це лише технічний дозвіл, дозволить виконувати польоти одразу після відкриття неба над Україною. Наразі небо в Україні закрите для цивільних польотів.



Екссекретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що у 2024 році питання щодо відновлення авіасполучення «точно зрушить із мертвої точки», але «є чотири ключові компоненти», які ще потрібно розв’язати. Найперше — це захист аеропортів. Президент Володимир Зеленський порівняв відновлення авіасполучення із судноплавством у Чорному морі, наголосивши, що це «серйозний крок».



В Офісі президента казали, що аеропорт «Бориспіль» може стати першим цивільним летовищем, яке відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. А от Мінінфраструктури розглядає аеропорт «Львів» як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урядовці створили дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, пише Громадське Міністерство презентувало карту спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних сил ЗСУ та керівниками міжнародних аеропортів.Її обговорювали під час заходу у Варшаві, до якого долучили профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.Віцепрем’єр-міністр з відновленнязаявив, що це перше експертне обговорення. Очікується, що воно допоможе рухатися вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору.Він зазначив, що Україна хоче зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб, коли прийде час, «максимально швидко» відновити цивільні польоти.«Зрозуміло, що це дуже складне питання як з погляду безпеки, так і з погляду взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план», — сказав Кулеба.За тиждень до цього авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних авіарейсів до Львова та Києва. Як пояснили hromadske у компанії, це лише технічний дозвіл, дозволить виконувати польоти одразу після відкриття неба над Україною. Наразі небо в Україні закрите для цивільних польотів.Екссекретар РНБО Українизаявляв, що у 2024 році питання щодо відновлення авіасполучення «точно зрушить із мертвої точки», але «є чотири ключові компоненти», які ще потрібно розв’язати. Найперше — це захист аеропортів. Президент Володимир Зеленський порівняв відновлення авіасполучення із судноплавством у Чорному морі, наголосивши, що це «серйозний крок».В Офісі президента казали, що аеропорт «Бориспіль» може стати першим цивільним летовищем, яке відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. А от Мінінфраструктури розглядає аеропорт «Львів» як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.

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