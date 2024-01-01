Дякуємо, Дмитре, за службу та силу: у Володимирі зустріли Героя, який повернувся з російського полону

Дмитром Климовичем, який нещодавно повернувся з ворожого полону, та його дружиною Валентиною.



Про це Ігор Пальонка



Наприкінці березня 2022 року під час оборони Маріуполя старший помічник командира пошуково-рятувального судна «Донбас» Дмитро Климович потрапив у полон, який тривав довгих два з половиною роки.



У ході розмови Дмитро розповів про стійкість та незламність наших захисників навіть у найважчих умовах. Його мужність надихає кожного та нагадує про ціну, яку наші воїни платять за свободу і незалежність України.



"Від імені усієї громади подякував Дмитру. Ми зобов’язані забезпечити його всім необхідним для відновлення, зокрема, надати кваліфіковані медичні послуги у нашому ТМО, і зробимо все можливе, аби допомогти повернутись до нормального життя.



Дмитро – символ стійкості та незламності народу, його повернення є свідченням нашої єдності та віри в перемогу.



Дякую, Дмитре, за твою службу та силу. Вітаємо тебе вдома!" - наголосив Ігор Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Володимира зустрівся з військовослужбовцем, який нещодавно повернувся з ворожого полону, та його дружиноюПро це повідомив у телеграм-каналі.Наприкінці березня 2022 року під час оборони Маріуполя старший помічник командира пошуково-рятувального судна «Донбас» Дмитро Климович потрапив у полон, який тривав довгих два з половиною роки.У ході розмови Дмитро розповів про стійкість та незламність наших захисників навіть у найважчих умовах. Його мужність надихає кожного та нагадує про ціну, яку наші воїни платять за свободу і незалежність України."Від імені усієї громади подякував Дмитру. Ми зобов’язані забезпечити його всім необхідним для відновлення, зокрема, надати кваліфіковані медичні послуги у нашому ТМО, і зробимо все можливе, аби допомогти повернутись до нормального життя.Дмитро – символ стійкості та незламності народу, його повернення є свідченням нашої єдності та віри в перемогу.Дякую, Дмитре, за твою службу та силу. Вітаємо тебе вдома!" - наголосив Ігор Пальонка.

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