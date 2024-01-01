Дякуємо, Дмитре, за службу та силу: у Володимирі зустріли Героя, який повернувся з російського полону
Сьогодні, 16:25
Міський голова Володимира зустрівся з військовослужбовцем Дмитром Климовичем, який нещодавно повернувся з ворожого полону, та його дружиною Валентиною.
Про це Ігор Пальонка повідомив у телеграм-каналі.
Наприкінці березня 2022 року під час оборони Маріуполя старший помічник командира пошуково-рятувального судна «Донбас» Дмитро Климович потрапив у полон, який тривав довгих два з половиною роки.
У ході розмови Дмитро розповів про стійкість та незламність наших захисників навіть у найважчих умовах. Його мужність надихає кожного та нагадує про ціну, яку наші воїни платять за свободу і незалежність України.
"Від імені усієї громади подякував Дмитру. Ми зобов’язані забезпечити його всім необхідним для відновлення, зокрема, надати кваліфіковані медичні послуги у нашому ТМО, і зробимо все можливе, аби допомогти повернутись до нормального життя.
Дмитро – символ стійкості та незламності народу, його повернення є свідченням нашої єдності та віри в перемогу.
Дякую, Дмитре, за твою службу та силу. Вітаємо тебе вдома!" - наголосив Ігор Пальонка.
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Про це Ігор Пальонка повідомив у телеграм-каналі.
Наприкінці березня 2022 року під час оборони Маріуполя старший помічник командира пошуково-рятувального судна «Донбас» Дмитро Климович потрапив у полон, який тривав довгих два з половиною роки.
У ході розмови Дмитро розповів про стійкість та незламність наших захисників навіть у найважчих умовах. Його мужність надихає кожного та нагадує про ціну, яку наші воїни платять за свободу і незалежність України.
"Від імені усієї громади подякував Дмитру. Ми зобов’язані забезпечити його всім необхідним для відновлення, зокрема, надати кваліфіковані медичні послуги у нашому ТМО, і зробимо все можливе, аби допомогти повернутись до нормального життя.
Дмитро – символ стійкості та незламності народу, його повернення є свідченням нашої єдності та віри в перемогу.
Дякую, Дмитре, за твою службу та силу. Вітаємо тебе вдома!" - наголосив Ігор Пальонка.
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