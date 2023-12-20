Депутати Луцької міської ради закликали парламент та уряд підвищити зарплати вчителям. ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні, 16:06
Депутати Луцької міської ради закликали парламент та уряд підвищити посадові оклади педагогів.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Під час 64-ї сесії Луцької міської ради депутатський корпус підтримав звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної зарплати освітянам. В ньому йдеться про необхідність збільшити посадові оклади педагогів.
Депутат Алла Доманська пояснила, що звернення підготовлене з ряду причин, але головною є та, що про освіту потрібно дбати в будь-який час, адже вона забезпечує виховання підростаючого покоління, яке в майбутньому буде працювати в Україні.
ЗВЕРНЕННЯ
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо забезпечення гідної заробітної плати
педагогічним та науково-педагогічним працівникам
"Сьогодні освітній процес у нашій державі відбувається під звуки сирен, часто під звуки обстрілів. Дехто взагалі втратив можливість навчати та навчатися. Повномасштабне російське вторгнення призвело до масштабного руйнування освітньої інфраструктури, вимушене внутрішнє переміщення учасників освітнього процесу, їх виїзд за кордон, знищення українських освітян на тимчасово окупованих територіях.
Ворог робить усе для знищення української освіти, бо чудово розуміє її силу. В таких умовах держава повинна дбати про педагогічних та науково-педагогічних працівників, які продовжують виховувати українських громадян міцної, незламної держави.
Стаття 61 Закон України «Про освіту» (далі – Закону) передбачає, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат набирає чинності з 1 січня 2018 року та реалізується відповідно до підпункту 1 пункту 6 розділу XII Закону: забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).
10 липня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якою затверджено схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників, які визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.
Здавалося б, розміри посадових окладів, а також доплат і надбавок мали б забезпечити обіцяні гідні заробітні плати для освітян. Однак, цього не сталося – з 2019 року постанова Кабінету Міністрів України № 822 від 10 липня 2019 року зупинялась і не виконувалась. Пояснення завжди одне і теж – в Державному бюджеті відсутні кошти на реалізацію нових умов оплати праці для освітян.
У зв’язку з цим, посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються на рівні єдиної тарифної сітки (ЄТС), яка передбачає для І-го тарифного розряду упродовж 2024 року – 3195 грн.
Як відомо, з 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 7100 грн до 8000 грн. Проте на сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14-тарифним розрядом ЄТС з врахуванням постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» підвищується на 10 та становить 8505 грн. У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнта, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату у розмірі близько 7270 грн, що є нижче мінімальної заробітної плати на 730 грн.
Ситуацію потрібно докорінно змінити, адже в складних умовах воєнного стану педагогічні та науково-педагогічні працівники закладають основу інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку молодого покоління українців.
Ми, депутати Луцької міської ради, звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам зокрема закликаємо:
1) прийняти постанову, якою збільшити посадовий оклад працівника І-го тарифного розряду ЄТС до рівня 3600 гривень, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», зокрема внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30 серпня 2002 року;
2) внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» № 373 від 23 березня 2011 року, якою передбачити твердий розмір надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування у розмірі 30 відсотків;
Ми, депутати Луцької міської ради, впевнені, що кваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, які отримуватимуть гідну оплату праці можуть створити міцну, життєздатну державу, забезпечити майбутнє прийдешніх поколінь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Під час 64-ї сесії Луцької міської ради депутатський корпус підтримав звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної зарплати освітянам. В ньому йдеться про необхідність збільшити посадові оклади педагогів.
Депутат Алла Доманська пояснила, що звернення підготовлене з ряду причин, але головною є та, що про освіту потрібно дбати в будь-який час, адже вона забезпечує виховання підростаючого покоління, яке в майбутньому буде працювати в Україні.
ЗВЕРНЕННЯ
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо забезпечення гідної заробітної плати
педагогічним та науково-педагогічним працівникам
"Сьогодні освітній процес у нашій державі відбувається під звуки сирен, часто під звуки обстрілів. Дехто взагалі втратив можливість навчати та навчатися. Повномасштабне російське вторгнення призвело до масштабного руйнування освітньої інфраструктури, вимушене внутрішнє переміщення учасників освітнього процесу, їх виїзд за кордон, знищення українських освітян на тимчасово окупованих територіях.
Ворог робить усе для знищення української освіти, бо чудово розуміє її силу. В таких умовах держава повинна дбати про педагогічних та науково-педагогічних працівників, які продовжують виховувати українських громадян міцної, незламної держави.
Стаття 61 Закон України «Про освіту» (далі – Закону) передбачає, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат набирає чинності з 1 січня 2018 року та реалізується відповідно до підпункту 1 пункту 6 розділу XII Закону: забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).
10 липня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якою затверджено схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників, які визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.
Здавалося б, розміри посадових окладів, а також доплат і надбавок мали б забезпечити обіцяні гідні заробітні плати для освітян. Однак, цього не сталося – з 2019 року постанова Кабінету Міністрів України № 822 від 10 липня 2019 року зупинялась і не виконувалась. Пояснення завжди одне і теж – в Державному бюджеті відсутні кошти на реалізацію нових умов оплати праці для освітян.
У зв’язку з цим, посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються на рівні єдиної тарифної сітки (ЄТС), яка передбачає для І-го тарифного розряду упродовж 2024 року – 3195 грн.
Як відомо, з 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 7100 грн до 8000 грн. Проте на сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14-тарифним розрядом ЄТС з врахуванням постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» підвищується на 10 та становить 8505 грн. У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнта, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату у розмірі близько 7270 грн, що є нижче мінімальної заробітної плати на 730 грн.
Ситуацію потрібно докорінно змінити, адже в складних умовах воєнного стану педагогічні та науково-педагогічні працівники закладають основу інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку молодого покоління українців.
Ми, депутати Луцької міської ради, звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам зокрема закликаємо:
1) прийняти постанову, якою збільшити посадовий оклад працівника І-го тарифного розряду ЄТС до рівня 3600 гривень, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», зокрема внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30 серпня 2002 року;
2) внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» № 373 від 23 березня 2011 року, якою передбачити твердий розмір надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування у розмірі 30 відсотків;
Ми, депутати Луцької міської ради, впевнені, що кваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, які отримуватимуть гідну оплату праці можуть створити міцну, життєздатну державу, забезпечити майбутнє прийдешніх поколінь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 17:11
Дякуємо, Дмитре, за службу та силу: у Володимирі зустріли Героя, який повернувся з російського полону
Сьогодні, 16:25
Депутати Луцької міської ради закликали парламент та уряд підвищити зарплати вчителям. ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні, 16:06
Через «Ягодин» пасажирка автобуса намагалася незаконно ввезти в Україну партію прикрас на мільйони гривень
Сьогодні, 15:55