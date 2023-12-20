Депутати Луцької міської ради закликали парламент та уряд підвищити зарплати вчителям. ЗВЕРНЕННЯ

Депутати Луцької міської ради закликали парламент та уряд підвищити посадові оклади педагогів.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Під час 64-ї сесії Луцької міської ради депутатський корпус підтримав звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної зарплати освітянам. В ньому йдеться про необхідність збільшити посадові оклади педагогів.Депутатпояснила, що звернення підготовлене з ряду причин, але головною є та, що про освіту потрібно дбати в будь-який час, адже вона забезпечує виховання підростаючого покоління, яке в майбутньому буде працювати в Україні.".