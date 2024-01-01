На Сумщині від російського авіаудару загинула жінка, яка прибирала могилу сина

На Сумщині від російського авіаудару загинула жінка, яка прибирала могилу сина
На Сумщині внаслідок російського авіаудару, що влучив по території місцевого цвинтаря, загинула 73-річна жінка, поранено трьох людей.

Про це повідомили в Телеграмі Сумської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"За даними слідства, 30 жовтня 2024 року, близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали авіаудару, за попередніми даними, керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Хотінської громади Сумського району. Засіб ураження потрапив на територію місцевого кладовища, унаслідок чого загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік отримав поранення" - йдеться в повідомленні.

Як повідомив в коментарі Суспільному голова громади Микола Торяник, загибла жінка в цей час якраз поралася на могилі свого сина. Також він повідомив про іще трьох поранених.

Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

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Теги: Росія, Україна, війна
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