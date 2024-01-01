У Луцьку 38-річний чоловік скинув з даху будинку гранату: пошкоджені три автомобілі

У Луцьку 38-річний чоловік скинув з даху будинку гранату: пошкоджені три автомобілі
Скинув з даху будинку у Луцьку гранату – волинянин втрапив за ґрати на 5 років.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні, зберіганні та носінні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також у хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).

Прокурори довели, що двічі судимий, у тому числі за вбивство через необережність, чоловік у січні 2023 року незаконно придбав саморобний вибуховий пристрій – гранату «Хаттабка», а вночі 29 травня 2024 року скинув її з даху будинку на вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Луцьку.

Унаслідок вибуху було пошкоджено три автомобіля та порушено спокій жителів прилеглих будинків. Суд призначив волинянину покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, граната, прокуратура
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Коментарі 1
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Та нехай би на передовій кидав гранати по москалям.
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