У Луцьку 38-річний чоловік скинув з даху будинку гранату: пошкоджені три автомобілі

Скинув з даху будинку у Луцьку гранату – волинянин втрапив за ґрати на 5 років.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні, зберіганні та носінні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також у хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).Прокурори довели, що двічі судимий, у тому числі за вбивство через необережність, чоловік у січні 2023 року незаконно придбав саморобний вибуховий пристрій – гранату «Хаттабка», а вночі 29 травня 2024 року скинув її з даху будинку на вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Луцьку.Унаслідок вибуху було пошкоджено три автомобіля та порушено спокій жителів прилеглих будинків. Суд призначив волинянину покарання у виді п'яти років позбавлення волі.