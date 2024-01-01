Скільки вироків винесли корупціонерам від початку року на Волині

Скільки вироків винесли корупціонерам від початку року на Волині
Від початку 2024 року на Волині 96 людей отримали вироки за корупційні злочини. Загалом по Україні ухвалили 1 758 подібних рішень.

Такі дані оприлюднив сервіс "Опендатабот", пише Суспільне.

Згідно з аналітикою, у 2024 році найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині. За даними сервісу, топ статті, через які засуджували корупціонерів:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки або 37,7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік.

Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироків або 35,4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази.
Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф — це 1 714 вироків. Лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків, додали в Опендатаботі.
Скільки вироків винесли корупціонерам від початку року на Волині

Довідково: Від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021 та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік — до квітня 2024.
Скільки вироків винесли корупціонерам від початку року на Волині

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Теги: Волинь, корупціонери
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