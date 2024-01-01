Скільки вироків винесли корупціонерам від початку року на Волині





Такі дані оприлюднив сервіс "Опендатабот", пише



Згідно з аналітикою, у 2024 році найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині. За даними сервісу, топ статті, через які засуджували корупціонерів:



Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки або 37,7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік.



Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироків або 35,4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази.

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.



У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф — це 1 714 вироків. Лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків, додали в Опендатаботі.



Довідково: Від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021 та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік — до квітня 2024.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2024 року на Волині 96 людей отримали вироки за корупційні злочини. Загалом по Україні ухвалили 1 758 подібних рішень.Такі дані оприлюднив сервіс "Опендатабот", пише Суспільне Згідно з аналітикою, у 2024 році найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині. За даними сервісу, топ статті, через які засуджували корупціонерів:Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки або 37,7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік.Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироків або 35,4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази.Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф — це 1 714 вироків. Лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків, додали в Опендатаботі.Від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021 та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік — до квітня 2024.

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