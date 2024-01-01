Уродженець Луганщини на Волині отримав понад 9 років позбавлення волі за наркозлочини
Сьогодні, 13:46
Амфетамін, канабіс, PVP - уродженець Луганщини на Волині отримав понад 9 років позбавлення волі за наркозлочини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя Луганської області винуватим у незаконному придбанні й зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Під час санкціонованого судом обшуку в тимчасовій оселі тричі уже судимого до того чоловіка у Луцьку 7 вересня 2023 року правоохоронці виявили та вилучили готові до збуту метамфетамін, амфетамін, канабіс, а також PVP в особливо великому розмірі.
Відтоді обвинувачений перебуває під вартою.
Суд призначив йому покарання у виді 9 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя Луганської області винуватим у незаконному придбанні й зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Під час санкціонованого судом обшуку в тимчасовій оселі тричі уже судимого до того чоловіка у Луцьку 7 вересня 2023 року правоохоронці виявили та вилучили готові до збуту метамфетамін, амфетамін, канабіс, а також PVP в особливо великому розмірі.
Відтоді обвинувачений перебуває під вартою.
Суд призначив йому покарання у виді 9 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
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