Через «Устилуг» водій автобуса намагався незаконно провезти планшети, телефони, смартгодинники

Через «Устилуг» водій автобуса намагався незаконно провезти планшети, телефони, смартгодинники
Планшети, камери, телефони, смартгодинники: водій рейсового автобуса намагався протиправно ввезти в Україну девайсів на понад 330 тис грн. Аби утруднити виявлення, приховав їх у конструктивні порожнини Неоплана. Рейс зі Щецина до Києва слідував серед ночі через митний пост "Устилуг".

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Темрява та чорний поліетилен, в який загорнули цю електроніку, не завадили волинським митникам вивести її на світло. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів або без неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу, справи про порушення митних правил, передбачені статтею 483 цього Кодексу, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), тож остаточне рішення у цьому випадку прийматиме суд.
Через «Устилуг» водій автобуса намагався незаконно провезти планшети, телефони, смартгодинники
Через «Устилуг» водій автобуса намагався незаконно провезти планшети, телефони, смартгодинники

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Теги: Волинська митниця, Устилуг
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