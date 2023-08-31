36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації
Сьогодні, 12:06
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 29 жовтня, в одному із розважальних закладів обласного центру.
Під час бійки один з відвідувачів вдарив ножем 46-річного лучанина, постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.
На місце прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний житель обласного центру.
Зловмисникові, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 29 жовтня, в одному із розважальних закладів обласного центру.
Під час бійки один з відвідувачів вдарив ножем 46-річного лучанина, постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.
На місце прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний житель обласного центру.
Зловмисникові, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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