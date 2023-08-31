36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 29 жовтня, в одному із розважальних закладів обласного центру.Під час бійки один з відвідувачів вдарив ножем 46-річного лучанина, постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.На місце прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний житель обласного центру.Зловмисникові, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство.Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.