36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації

36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 29 жовтня, в одному із розважальних закладів обласного центру.

Під час бійки один з відвідувачів вдарив ножем 46-річного лучанина, постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.

На місце прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний житель обласного центру.

Зловмисникові, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Луцьк, бійка, ніж, поранення
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