Перебуваючи у відпустці, у ДТП загинув Герой з Волині Олег Тананайко

Сумна новина: обірвалося життя військовослужбовця Олега Тананайка з Літогощі.Про це повідомили у Рожищенській громаді."Рожищенська громада знову у жалобі. Перебуваючи у відпустці, у результаті ДТП помер військовослужбовець Збройних сил України Тананайко Олег Богданович, 1989 року народження, житель села Літогоща.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.Траур за загиблим воїном триватиме з 30 жовтня до 1 листопада 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.