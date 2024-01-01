Перебуваючи у відпустці, у ДТП загинув Герой з Волині Олег Тананайко

Перебуваючи у відпустці, у ДТП загинув Герой з Волині Олег Тананайко
Сумна новина: обірвалося життя військовослужбовця Олега Тананайка з Літогощі.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

"Рожищенська громада знову у жалобі. Перебуваючи у відпустці, у результаті ДТП помер військовослужбовець Збройних сил України Тананайко Олег Богданович, 1989 року народження, житель села Літогоща.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.

Траур за загиблим воїном триватиме з 30 жовтня до 1 листопада 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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