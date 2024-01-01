За скільки в Луцьку можна купити штучну новорічну ялинку

Ялинки з ПВХ

Ялинки з ПЕ (поліетилену) або литі

Комбіновані ялинки

До новорічно-різдвяних свят лишилося ще два місяці. Але чимало завбачливих господарів вже починають підготовку до цих дат.Купити новорічну ялинку заздалегідь, зазвичай, можна дешевше ніж у розпал передсвяткового сезону. Крім того, завчасна покупка дозволяє вибрати найкращий варіант, бо ж асортимент ще широкий.В одному з найбільших гіпермаркетів Луцька вже облаштовують відділ з новорічними атрибутами, зокрема, і штучними деревами.Журналістипрогулялися магазином та з’ясували скільки коштують новорічні красуні цього року.Ціни, як і вибір ялинок – найрізноманітніші. Вартість залежить від матеріалу, складності виготовлення, комплектації, висоти та, звісно ж, заводського оздоблення.Бюджетним варіантом традиційно залишаються ялинки з ПВХ (полівінілхлориду), литі дерева – значно вартісніші. Є також комбіновані варіанти.Їхні гілочки виготовляються з тонких смужок, які скручуються навколо дроту, імітуючи голки. Такі ялинки виглядають менш натурально, проте можуть бути більш привабливими з додаванням різних кольорів і декоративних елементів.Такі штучні дерева служить 5-10 років, але з часом можуть втрачати яскравість і форму.Ціна 70-сантиметрової ялинки з ПВХ стартує від 300 гривень, за дерево 120-150 см доведеться віддати від 1 500 гривень, вартість новорічної красуні 180 см починається від 2 500 гривень, за ялинку 220 см просять від 3 000 гривень, а за 250 см – від 3 500 гривень.Виготовляються зі спеціального пластику методом лиття. Кожна гілочка відливається окремо, а голки мають конусоподібну форму та різну товщину.Це надає новорічній красуні більш природного вигляду. Лита ялинка досить зносостійка і зберігає свій вигляд до 10-15 років без значного втрачання якості.Ціна таких новорічних красунь висотою 100 см стартує від 1 200 гривень, 120 см вартуватиме від 2 500 гривень, вартість ялинки 150 см становитиме від 3 000 гривень, 180 см – від 4 000 гривень, за деревце 220 см просять від 6 000 гривень, а ялинка у 250 см коштує від 8 000 гривень.В асортименті також є комбіновані варіанти ялинок. Їх виготовляють з обох вищезазначених матеріалів: ПЕ (поліетилену), який забезпечує реалістичний вигляд дерева, та ПВХ (полівінілхлориду), що додає йому об'єму.Така новорічна красуня – чудовий вибір для тих, хто шукає довговічний, натуральний на вигляд варіант за середньою ціною.