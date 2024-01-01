«Ворогам — кришка»: луцькі школярі збирають пластик на дрони

«Ворогам — кришка»: луцькі школярі збирають пластик на дрони
З липня 2023 року благодійний фонд "Овес" проводить всеукраїнську акцію зі збору пластикових кришечок, які здають на переробку, а за виручені гроші купують дрони для військових. До акції долучилися і луцькі школи.

Як розповіла Суспільному представниця благодійного фонду в області Оксана Янчук, збір кришок по всій Україні триває під гаслом "Ворогам — кришка".

За час акції вдалося назбирати та здати на переробку понад 170 тонн кришечок та закупити 120 дронів для різних військових частин.

"Мені хочеться людям донести, що це дуже боляче, коли з передової хлопці везуть по 20 мішків тих кришечок, бо їм болить й треба ці дрони. А в нас в кожному контейнері можна побачити пляшки із кришечками", — говорить Оксана Янчук.

Зі слів Оксани Янчук, на переробку приймають кришечки з-під солодкої, газованої води, соків, кефірів, йогуртів та молока.

На звороті у трикутнику повинно бути маркування "02" або "2". Кришечки обов'язково повинні бути чистими.

"Кілограм чистих кришечок приймають по 14 гривень, а забруднених — по 6. Помилково люди думають, що саме оці кришечки переплавляють на дрони. Важливо, щоб з кришками не було інших відходів, зокрема кліпсів від хліба", — каже волонтерка.

Найактивніше до збору кришечок в області долучилися школи та садочки, розповіла Оксана Янчук. Деякі ліцеї на постійній основі проводять збір, а хтось влаштовує акції та змагання між класами.

У Луцькому ліцеї №4 школярі під час акції, що тривала 2 тижні, зібрали 320 кілограмів кришечок, розказала педагогиня-організаторка ліцею Жанна Зотова.

"Назва цього збору «Ворогам — кришка» привабила та зацікавила дітей. Звісно, всі хочуть наблизити нашу перемогу. Другий рік ми влаштовуємо таку акцію зі збору. Діти до неї готувалися, збирали кришки. Крім збору на дрони, це ще й екологічна акція", — розповіла Жанна Зотова.

Який з класів збере найбільшу кількість кришок, той отримає додаткові бали до рейтингу, каже Жанна Зотова. Крім цього, в ліцеї діє екологічна агітбригада.

До цієї бригади разом з подругами належить семикласниця Вероніка Шафранська. Каже, що вони не лише збирають, а й розповідають іншим про те, як правильно і для чого це робити.

"Ми знімаємо відео, виступаємо зі сцени. Пояснюємо, що не лише кришечки треба здавати для переробки та повторного використання, а й інші види відходів. Треба рятувати нашу планету", — каже учениця ліцею Вероніка Шафранська.

У луцькому ліцеї №26 на постійній основі збирають кришечки, каже вчителька Ганна Свереда. За понад рік назбирали 24 мішки.

Вона, коли почула про загальноукраїнський збір, то запропонувала у кожному класі поставити коробку або пляшку під ці потреби.

"Нагадуємо учням на уроках, щоб не забували приносити. Розповідали про це своїм батькам, сусідам. Коли бачимо в смітниках кришечки, то просимо чергового, щоб відкрутив й поклав туди, куди потрібно", — говорить Ганна Свереда.
«Ворогам — кришка»: луцькі школярі збирають пластик на дрони

Пів картонної коробки кришечок до школи приніс семикласник Матвій Когут. Хлопець каже, що збирати та сортувати сміття почав орієнтовно два роки тому.

Після того, як дізнався, що в школі збирають картон та здають на переробку, а за виручені гроші купують основу для маскувальних сіток. Їх також плетуть у школі у волонтерському центрі "Бджілки".

"Найбільше кришок я назбирав під час канікул. Пів коробки десь за пів року. Звісно, що я хочу допомогти, бо в мене теж батько воює і я зрозумів, що треба йому допомагати і його побратимам", — розповів Матвій Когут.

Зі слів волонтерки БФ "Овес" Оксани Янчук, збирати кришечки із харчового пластику може кожен. Все більше місць для їх збору облаштовують громади.

Кришки можна приносити та залишити у бочках, що встановлені в будівельних гіпермаркетах, передавати в дитсадки чи школи або ж поштою відправляти у благодійний фонд "Овес" до Києва.

"Якщо на кришечці є залишки продуктів чи бруд, то її необхідно обов'язково помити, перед тим як здавати на переробку. Бо брудні кришки приймають набагато дешевше. А волонтерам часто бракує часу, щоб це все відмивати", — розповіла Оксана Янчук.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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