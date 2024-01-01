«Ворогам — кришка»: луцькі школярі збирають пластик на дрони





Як розповіла Оксана Янчук, збір кришок по всій Україні триває під гаслом "Ворогам — кришка".



За час акції вдалося назбирати та здати на переробку понад 170 тонн кришечок та закупити 120 дронів для різних військових частин.



"Мені хочеться людям донести, що це дуже боляче, коли з передової хлопці везуть по 20 мішків тих кришечок, бо їм болить й треба ці дрони. А в нас в кожному контейнері можна побачити пляшки із кришечками", — говорить Оксана Янчук.



Зі слів Оксани Янчук, на переробку приймають кришечки з-під солодкої, газованої води, соків, кефірів, йогуртів та молока.



На звороті у трикутнику повинно бути маркування "02" або "2". Кришечки обов'язково повинні бути чистими.



"Кілограм чистих кришечок приймають по 14 гривень, а забруднених — по 6. Помилково люди думають, що саме оці кришечки переплавляють на дрони. Важливо, щоб з кришками не було інших відходів, зокрема кліпсів від хліба", — каже волонтерка.



Найактивніше до збору кришечок в області долучилися школи та садочки, розповіла Оксана Янчук. Деякі ліцеї на постійній основі проводять збір, а хтось влаштовує акції та змагання між класами.



У Луцькому ліцеї №4 школярі під час акції, що тривала 2 тижні, зібрали 320 кілограмів кришечок, розказала педагогиня-організаторка ліцею Жанна Зотова.



"Назва цього збору «Ворогам — кришка» привабила та зацікавила дітей. Звісно, всі хочуть наблизити нашу перемогу. Другий рік ми влаштовуємо таку акцію зі збору. Діти до неї готувалися, збирали кришки. Крім збору на дрони, це ще й екологічна акція", — розповіла Жанна Зотова.



Який з класів збере найбільшу кількість кришок, той отримає додаткові бали до рейтингу, каже Жанна Зотова. Крім цього, в ліцеї діє екологічна агітбригада.



До цієї бригади разом з подругами належить семикласниця Вероніка Шафранська. Каже, що вони не лише збирають, а й розповідають іншим про те, як правильно і для чого це робити.



"Ми знімаємо відео, виступаємо зі сцени. Пояснюємо, що не лише кришечки треба здавати для переробки та повторного використання, а й інші види відходів. Треба рятувати нашу планету", — каже учениця ліцею Вероніка Шафранська.



У луцькому ліцеї №26 на постійній основі збирають кришечки, каже вчителька Ганна Свереда. За понад рік назбирали 24 мішки.



Вона, коли почула про загальноукраїнський збір, то запропонувала у кожному класі поставити коробку або пляшку під ці потреби.



"Нагадуємо учням на уроках, щоб не забували приносити. Розповідали про це своїм батькам, сусідам. Коли бачимо в смітниках кришечки, то просимо чергового, щоб відкрутив й поклав туди, куди потрібно", — говорить Ганна Свереда.



Пів картонної коробки кришечок до школи приніс семикласник Матвій Когут. Хлопець каже, що збирати та сортувати сміття почав орієнтовно два роки тому.



Після того, як дізнався, що в школі збирають картон та здають на переробку, а за виручені гроші купують основу для маскувальних сіток. Їх також плетуть у школі у волонтерському центрі "Бджілки".



"Найбільше кришок я назбирав під час канікул. Пів коробки десь за пів року. Звісно, що я хочу допомогти, бо в мене теж батько воює і я зрозумів, що треба йому допомагати і його побратимам", — розповів Матвій Когут.



Зі слів волонтерки БФ "Овес" Оксани Янчук, збирати кришечки із харчового пластику може кожен. Все більше місць для їх збору облаштовують громади.



Кришки можна приносити та залишити у бочках, що встановлені в будівельних гіпермаркетах, передавати в дитсадки чи школи або ж поштою відправляти у благодійний фонд "Овес" до Києва.



"Якщо на кришечці є залишки продуктів чи бруд, то її необхідно обов'язково помити, перед тим як здавати на переробку. Бо брудні кришки приймають набагато дешевше. А волонтерам часто бракує часу, щоб це все відмивати", — розповіла Оксана Янчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З липня 2023 року благодійний фонд "Овес" проводить всеукраїнську акцію зі збору пластикових кришечок, які здають на переробку, а за виручені гроші купують дрони для військових. До акції долучилися і луцькі школи.Як розповіла Суспільному представниця благодійного фонду в області, збір кришок по всій Україні триває під гаслом "Ворогам — кришка".За час акції вдалося назбирати та здати на переробку понад 170 тонн кришечок та закупити 120 дронів для різних військових частин."Мені хочеться людям донести, що це дуже боляче, коли з передової хлопці везуть по 20 мішків тих кришечок, бо їм болить й треба ці дрони. А в нас в кожному контейнері можна побачити пляшки із кришечками", — говорить Оксана Янчук.Зі слів, на переробку приймають кришечки з-під солодкої, газованої води, соків, кефірів, йогуртів та молока.На звороті у трикутнику повинно бути маркування "02" або "2". Кришечки обов'язково повинні бути чистими."Кілограм чистих кришечок приймають по 14 гривень, а забруднених — по 6. Помилково люди думають, що саме оці кришечки переплавляють на дрони. Важливо, щоб з кришками не було інших відходів, зокрема кліпсів від хліба", — каже волонтерка.Найактивніше до збору кришечок в області долучилися школи та садочки, розповіла Оксана Янчук. Деякі ліцеї на постійній основі проводять збір, а хтось влаштовує акції та змагання між класами.У Луцькому ліцеї №4 школярі під час акції, що тривала 2 тижні, зібрали 320 кілограмів кришечок, розказала педагогиня-організаторка ліцею"Назва цього збору «Ворогам — кришка» привабила та зацікавила дітей. Звісно, всі хочуть наблизити нашу перемогу. Другий рік ми влаштовуємо таку акцію зі збору. Діти до неї готувалися, збирали кришки. Крім збору на дрони, це ще й екологічна акція", — розповіла Жанна Зотова.Який з класів збере найбільшу кількість кришок, той отримає додаткові бали до рейтингу, каже Жанна Зотова. Крім цього, в ліцеї діє екологічна агітбригада.До цієї бригади разом з подругами належить семикласниця Вероніка Шафранська. Каже, що вони не лише збирають, а й розповідають іншим про те, як правильно і для чого це робити."Ми знімаємо відео, виступаємо зі сцени. Пояснюємо, що не лише кришечки треба здавати для переробки та повторного використання, а й інші види відходів. Треба рятувати нашу планету", — каже учениця ліцею Вероніка Шафранська.У луцькому ліцеї №26 на постійній основі збирають кришечки, каже вчителька. За понад рік назбирали 24 мішки.Вона, коли почула про загальноукраїнський збір, то запропонувала у кожному класі поставити коробку або пляшку під ці потреби."Нагадуємо учням на уроках, щоб не забували приносити. Розповідали про це своїм батькам, сусідам. Коли бачимо в смітниках кришечки, то просимо чергового, щоб відкрутив й поклав туди, куди потрібно", — говорить Ганна Свереда.Пів картонної коробки кришечок до школи приніс семикласник. Хлопець каже, що збирати та сортувати сміття почав орієнтовно два роки тому.Після того, як дізнався, що в школі збирають картон та здають на переробку, а за виручені гроші купують основу для маскувальних сіток. Їх також плетуть у школі у волонтерському центрі "Бджілки"."Найбільше кришок я назбирав під час канікул. Пів коробки десь за пів року. Звісно, що я хочу допомогти, бо в мене теж батько воює і я зрозумів, що треба йому допомагати і його побратимам", — розповів Матвій Когут.Зі слів волонтерки БФ "Овес" Оксани Янчук, збирати кришечки із харчового пластику може кожен. Все більше місць для їх збору облаштовують громади.Кришки можна приносити та залишити у бочках, що встановлені в будівельних гіпермаркетах, передавати в дитсадки чи школи або ж поштою відправляти у благодійний фонд "Овес" до Києва."Якщо на кришечці є залишки продуктів чи бруд, то її необхідно обов'язково помити, перед тим як здавати на переробку. Бо брудні кришки приймають набагато дешевше. А волонтерам часто бракує часу, щоб це все відмивати", — розповіла Оксана Янчук.

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